        15 araç alevlerin ortasında kaldı! | Son dakika haberleri

        15 araç alevlerin ortasında kaldı!

        Antalya'da bir sanayi sitesinde yangın çıktı. Olayda 1 iş yeri ile iş yerinde bulunan 15 aracın 5'i küle döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 10:30 Güncelleme:
        15 araç alevlerin ortasında kaldı!

        Antalya'da gece saatlerinde Akdeniz Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamir ve bakım servisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişik dükkanlara sıçramaması için mücadele ederken, iş yeri çalışanları ve vatandaşlar ise içeride bulunan araçları kurtarmak için seferber oldu.

        İHA'nın haberine göre alevler arasında kalan 15 araçtan 5'i kullanılamaz hale gelirken bazı araçlar da yangın nedeniyle hasar aldı.

        Yangın, gece 01.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5005 sokak üzerinde bulunan bir oto tamir ve bakım servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sanayi sitesi içerisinde devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri bir iş yerinden dumanların yükseldiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler yaklaşık 1300 metrekarelik kapalı alandaki iş yerindeki yangına hızla müdahale etti.

        İçerisinde çok sayıda araç, boya ve yanıcı maddelerin de bulunduğu iş yerindeki yangının bitişiğindeki diğer iş yerlerine sıçramaması ekipler yoğun çaba harcarken takviye ekipler de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanıcı maddelerin bulunduğu iş yerindeki yangına köpükle hem içeriden hem de dışarıdan merdiven yardımıyla müdahale etti. Alevlerin sardığı iş yerinin çatısı çökerken, yangın bitişikteki bir iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangının büyümemesi için dört bir yandan cansiperane mücadele etti.

        ARAÇLARI ÇIKARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

        Bu sırada yangını haber alarak gelen iş yeri çalışanları ve vatandaşlar alevlerin kapladığı iş yerinde bulunan araçları dışarı çıkarmak için seferber oldu. Müşterilere ait tamir için gelen otomobillerin bazıları forklift ve vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İçerişinde yaklaşık 15 aracın bulunduğu öğrenilen iş yerinde 5 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bazı araçlarda ise kısmen yanma meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

