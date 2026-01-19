15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı

15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi, Taksim Sanat'ta düzenlenen açılışla sanatseverlerle buluştu. Farklı coğrafyalardan güçlü görsel anlatıları bir araya getiren sergi, açılış gününden itibaren sanat ve fotoğraf meraklılarının dikkatini çekti. 15 Ocak'ta gerçekleşen açılışa fotoğraf sanatçıları, kültür-sanat dünyasından isimler ve basın mensupları katıldı. Sergi, 12 Şubat'a kadar Taksim Sanat'ta ziyaret edilebilecek.

Bu yıl yarışmaya 42 ülkeden 763 fotoğrafçı, toplam 6.294 eserle katıldı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Doğa ve İnsan, Mutfaktan Kareler ve Serbest kategorilerinde ödül alan çalışmalar belirlendi. Sergide; 3'ü Arbella Özel Ödülü olmak üzere ödül kazanan 30 eser ile FIAP, GPU ve TFSF mansiyonlarına layık görülen 54 eser, toplam 84 eser yer alıyor.

Fotoğraf dünyasının saygın kuruluşları FIAP, GPU ve TFSF patronajlarında düzenlenen yarışma, her yıl artan katılımıyla uluslararası ölçekteki saygınlığını pekiştiriyor.