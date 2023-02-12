Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve hemen ardından Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş dahil 10 ilde büyük hasara enden olan deprem felaketinde yaralar sarılmaya devame diyor. Bölgeden ayrılmak isteyen veya evini kaybeden depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak. Peki, 15 bin TL taşınma yardımı nasıl yapılacak? 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman ödenecek, başvurular nasıl nereden yapılacak? İşte merak edilen detaylar...