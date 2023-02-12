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Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı nasıl verilecek?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan çifte deprem felaketi sonrası evini kaybeden veya deprem bölgesinden taşınmak isteyen depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak. Peki 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu nasıl yapılacak? 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek? İşte merak edilen detaylar...

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  • 15 bin TL taşınma yardımı nasıl verilecek? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılacak?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve hemen ardından Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve Kahramanmaraş dahil 10 ilde büyük hasara enden olan deprem felaketinde yaralar sarılmaya devame diyor. Bölgeden ayrılmak isteyen veya evini kaybeden depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı yapılacak. Peki, 15 bin TL taşınma yardımı nasıl yapılacak? 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman ödenecek, başvurular nasıl nereden yapılacak? İşte merak edilen detaylar...
  • 15 bin TL taşınma yardımı nasıl verilecek? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılacak?

    15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan taşınma yardımı ile ilgili olarak, " Devletimiz personeliyle kurumlarıyla aracı gereciyle tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik.
  • 15 bin TL taşınma yardımı nasıl verilecek? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılacak?

    AFAD acil yardım ödeneğinden, oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasat görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz.

    Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahibi olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olanlar için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız." dedi.
  • 15 bin TL taşınma yardımı nasıl verilecek? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılacak?

    TAŞINMA YARDIMINDAN KİMLER YARARLANACAK?

    Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası 10 ilde ciddi hasarlar yaşandı. Deprem taşınma desteğinden afet bölgesi ilan edilen illerdeki vatandaşların yararlanması bekleniyor.

    Konuyla ilgili tüm detayların ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından açıklanması ön görülüyor.
  • 15 bin TL taşınma yardımı nasıl verilecek? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılacak?

    DEPREMİN ETKİLENDİĞİ 10 İL

    Afet bölgesi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay olarak açıklanmıştı.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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