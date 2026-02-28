Elektrik kesintisi sorgulama ekranı... BEDAŞ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde 15 ilçede, farklı semtlerde, belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi meydana geleceğini duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde elektrikler kesilecek. İşte 28 Şubat 2026 elektrik kesintisi sorgulama ekranı...