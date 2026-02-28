Canlı
        15 ilçede elektrikler kesilecek! 28 Şubat 2026 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı: Bugün İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ duyurdu: 15 ilçede elektrikler kesilecek! 28 Şubat Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul'da meydana gelecek elektrik kesintilerini her gün kendi sitesi üzerinden duyuruyor. Yapılan duyuru sonucunda hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisinin yaşanacağı netlik kazanıyor. Bu kapsamda BEDAŞ il genelinde 15 ilçede farklı saat aralıklarında elektriklerin kesileceğini duyurdu. İşte 28 Şubat 2026 Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

        Giriş: 28.02.2026 - 01:20
        Elektrik kesintisi sorgulama ekranı... BEDAŞ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde 15 ilçede, farklı semtlerde, belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi meydana geleceğini duyurdu. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde elektrikler kesilecek. İşte 28 Şubat 2026 elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 28 Şubat 2026 Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında 15 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak.

        İşte İstanbul genelinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

        Avcılar

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Başakşehir

        Beylikdüzü

        Büyükçekmece

        Çatalca

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Gaziosmanpaşa

        Kağıthane

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Şişli

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

