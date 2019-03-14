15 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu! Samsung cep telefonu indirimde! BİM'de bu hafta indirimli ürünler

15 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz merak konusu oldu. Vatandaşlar bu hafta BİM'de hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyor. BİM'de 15 Mart günü Samsung Galaxy J7 Prime 2 Cep Telefonu indirime girdi. Öte yandan ev eşyalarından mutfak eşyalarına kadar birçok üründe sürpriz indirimler bulunuyor. İşte 15 Mart 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...