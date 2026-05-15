Cuma namazı saat kaçta? 15 Mayıs 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri
Cuma namazı için hazırlık yapan vatandaşlar, yaşadıkları illerde cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleriyle birlikte 15 Mayıs 2026 cuma namazı saatleri belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir cuma ezanı saat kaçta okunacak? İşte 15 Mayıs 2026 il il cuma namazı saatleri...
İslam alemi için haftanın en önemli ibadet günlerinden biri olan cuma günü öncesinde, “Cuma namazı saat kaçta?” sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi namaz vakitleri takvimi üzerinden erişime açıldı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte detaylar...
15 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 15 Mayıs Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.
15 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 15 Mayıs Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.
15 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 15 Mayıs Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.
15 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 15 Mayıs Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir.