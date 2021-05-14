WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi hakkında açıklama geldi. Açıklamada "Bu güncelleme nedeniyle 15 Mayıs'ta hiç kimsenin hesabı silinmeyecek veya WhatsApp'ın işlevselliğini kaybetmeyecek" denildi.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEYENLER NE YAPACAK?

Duyuruda, 15 Mayıs'tan sonra bir süre daha kullanıcılara hatırlatma yapılacağı ve birkaç haftalık bir sürenin ardından, bu hatırlatmanın kalıcı hale geleceği ve de güncellemeyi kabul etmeyenlerin WhatsApp işlevlerinin sınırlandırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kalıcı bir hatırlatıcı aldıktan sonra, güncellemeleri kabul edene kadar WhatsApp'ta sınırlı işlevsellikle karşılaşacaksınız.

Sohbet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak yine de gelen telefon aramalarını ve video aramalarını cevaplayabileceksiniz. Etkinleştirilmiş bildirimleriniz varsa, bir mesajı okumak veya yanıtlamak ya da cevapsız bir telefonu veya video aramasını geri aramak için bunlara dokunabilirsiniz. Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin ardından, gelen aramaları veya bildirimleri alamayacaksınız ve WhatsApp telefonunuza mesaj ve arama göndermeyi durduracak."