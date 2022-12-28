15 milyon kişi sosyal yardım alıyor

10 YILDA DÖRDE KATLANDI
Sosyal koruma harcamaları, 2012-2021
EN BÜYÜK PAY YAŞLI MAAŞININ
İŞSİZLİK YARDIMLARI ÜÇÜNCÜ SIRADA
Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8.9'u şartlı olarak, yüzde 64.8'i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 70.1 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17.6 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 5.7 ile işsizlik yardımları takip etti.
Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2020 yılında 14 milyon 979 bin iken, 2021 yılında 15 milyon 362 bine yükseldi. Emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı yüzde 2.4 artarak 14 milyon 624 bin kişiye yükseldi.
Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı, 2020, 2021
MAAŞ ALAN SAYISI 10 YILDA YÜZDE 33.5 ARTTI
|(Bin kişi)
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Toplam maaş alanlar
|10.952
|11.573
|11.782
|12.009
|12.536
|12.898
|13.261
|13.766
|14.089
|14.288
|14.624
|Toplam engelli/malul maaşı alanlar
|658
|710
|819
|806
|831
|840
|847
|856
|864
|853
|854
|Şartsız engelli/malul maaşı alanlar
|117
|120
|120
|128
|131
|134
|137
|139
|142
|140
|139
|Şartlı engelli/malul maaşı alanlar
|542
|590
|699
|678
|700
|706
|710
|717
|723
|713
|715
|Toplam emekli/yaşlı maaşı alanlar
|7.684
|7.944
|8.043
|8.205
|8.534
|8.811
|9.094
|9.514
|9.849
|10.035
|10.253
|Şartsız emekli/yaşlı maaşı alanlar
|6.887
|7.137
|7.355
|7.576
|7.928
|8.195
|8.476
|8.804
|9.043
|9.209
|9.416
|Şartlı emekli/yaşlı maaşı alanlar
|797
|808
|688
|628
|606
|616
|618
|710
|805
|826
|837
|Toplam dul/yetim maaşı alanlar
|2.810
|3.135
|3.149
|3.244
|3.407
|3.569
|3.660
|3.758
|3.759
|3.806
|3.956
|Şartsız dul/yetim maaşı alanlar
|2.807
|2.893
|2.866
|2.940
|3.070
|3.222
|3.314
|3.427
|3.533
|3.645
|3.804
|Şartlı dul/yetim maaşı alanlar
|3
|242
|283
|304
|337
|347
|346
|331
|226
|161
|152
|Toplam emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alanlar
|10.295
|10.866
|10.965
|11.206
|11.707
|12.062
|12.417
|12.913
|13.228
|13.438
|13.774
|Toplam maaş yardımı
|11.383
|12.047
|12.292
|12.557
|13.051
|13.444
|13.847
|14.389
|14.747
|14.979
|15.362
GSYH'DEKİ PAYI AZALDI
2020’de yüzde 13 olan sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki (GSYH) oranı 2021’de yüzde 10.8'e geriledi. Bu oran 2017'de yüzde 12.3, 2018'de yüzde 11.9,2019'da ise yüzde 12.6'ydı.
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