15 milyon kişi sosyal yardım alıyor

HABERTURK.COM

Sosyal koruma harcamaları 785 milyar 662 milyon TL'ye, sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayısı ise 14 milyon 624 bine yükseldi. Türkiye'de ikamet eden nüfusun 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 84 milyon 680 bin 273 kişi olduğu dikkate alındığında sosyal koruma kapsamında maaş alan kişilerin toplam nüfusun yüzde 17.3'ünü oluşturduğu dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sosyal Koruma İstatistikleri'ni yayınladı. Buna göre 2021 yılında yapılan sosyal koruma harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 19.9 artarak 785 milyar 662 milyon TL oldu.

10 YILDA DÖRDE KATLANDI

Sosyal koruma harcamaları son 10 yılda yüzde 302 arttı.