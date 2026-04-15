15 Nisan ASKİ barajlar: Ankara barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?
Başkentte havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında Ankara barajlarındaki su oranı geliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, başkente su sağlayan barajların son durumu açıklandı. İşte 15 Nisan itibarıyla ASKİ barajlarının güncel durumu...
Son zamanlarda su sıkıntısı ile gündeme gelen başkent Ankara’da en çok merak edilen konuların başında barajlardaki su miktarı geliyor. Ankara’nın içme ve kullanma suyunu karşılayan barajlardaki seviyelerde yaşanan yükseliş, hem yetkililer hem de vatandaşlar açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, barajların son durumu netlik kazandı. İşte 15 Nisan 2026 itibarıyla Ankara’daki baraj doluluk oranlarına ilişkin veriler...
15 NİSAN ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 15 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde 39,36 olarak açıklandı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 71,81
Çamlıdere Barajı: Yüzde 33,53
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 66,38
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 73,32
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 56,79
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 33,30
Peçenek Barajı: Yüzde 26,44
Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35