Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 15 Nisan ASKİ barajlar: Ankara barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Başkentte havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında Ankara barajlarındaki su oranı geliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, başkente su sağlayan barajların son durumu açıklandı. İşte 15 Nisan itibarıyla ASKİ barajlarının güncel durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 09:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son zamanlarda su sıkıntısı ile gündeme gelen başkent Ankara’da en çok merak edilen konuların başında barajlardaki su miktarı geliyor. Ankara’nın içme ve kullanma suyunu karşılayan barajlardaki seviyelerde yaşanan yükseliş, hem yetkililer hem de vatandaşlar açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, barajların son durumu netlik kazandı. İşte 15 Nisan 2026 itibarıyla Ankara’daki baraj doluluk oranlarına ilişkin veriler...

        2

        15 NİSAN ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 15 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde 39,36 olarak açıklandı.

        3

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 71,81

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 33,53

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 66,38

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 73,32

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 56,79

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 33,30

        Peçenek Barajı: Yüzde 26,44

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ters laleyi koparmanın cezası 700 bin lira: Yılda sadece 20 gün yaşıyor

        Erzincan'da bulunan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Türkiye'nin tek ters lale koleksiyon bahçesinde, nesli tehlike altında olan ters laleler çiçek açtı. Yılda yalnızca yaklaşık 20 gün hayatta kalan ve görsel güzelliğiyle dikkat çeken ters laleleri koparanlara 2026 yılı iti...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        Toz taşınımı bekleniyor, çığ tehlikesi sürüyor
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!
        G.Saray'a gelecek mi? Menajeri açıkladı!