Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 4.025.557'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 34.734 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

15 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

14 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

14 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 802 oldu.

Son 24 saatte 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 42 milyon 509 bin 905'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557, vefat sayısı 34 bin 734, ağır hasta sayısı 3 bin 18 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükselişe geçmesi nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ve okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi gibi yeni önlemler alındı

İngiltere'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan 'karışık aşı uygulaması' klinik deneyinin genişletilerek, daha fazla sayıda kişiye uygulanacağı açıklandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 5 Ocak'ta ulusal karantina ilan edilen İngiltere'de hayat normale dönüyor. 97 gün sonra kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında restoran, kafe, mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler yeniden hizmete girdi.

İngiltere ve Hollanda sonrasında, Belçika da Kovid-19 kısıtlamalarında gevşemeye gidiyor. Ülkede, Kovid-19'a karşı alınan bazı tedbirlerin gevşetilmesine ve uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasına karar verildi.