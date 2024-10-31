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        Haberler Kültür-Sanat Resim 15 sanatçıdan 'Cansiparane' sergisi

        15 sanatçıdan 'Cansiparane' sergisi

        15 sanatçının yer aldığı kolektif bir sanat projesi olan Cansiparane sergisi, çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan'ın liderliğinde 21 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında Gama Gallery'de sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 09:18 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:18
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        15 sanatçıdan 'Cansiparane' sergisi
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        15 sanatçının yer aldığı kolektif bir sanat projesi olan Cansiparane sergisi, çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan’ın liderliğinde 21 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında Gama Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergide kelebeklerin zarif formlarını yansıtan eserler, aynı zamanda kadına yönelik şiddet ve insan hakları ihlallerine karşı direnişin ve özgürlüğün güçlü birer sembolü olarak karşımıza çıkıyor.

        15 sanatçının yer aldığı sergi, Mirabal Kardeşlerin Dominik Cumhuriyeti’nde özgürlük ve eşitlik için verdikleri cesur mücadelenin sembolü olarak 25 parça eserden oluşuyor. Bireysel ve kolektif direnişin gücünü zarif bir estetikle birleştiren eserlerde kelebeklerin kanat çırpışları, kadınların toplumsal değişim ve mücadeledeki rolüne ve etkisine bir gönderme yapıyor.

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        Her bir eser, çağdaş mozaik sanatının sınırlarını zorlayarak seramik, cam, çini, seramik, porselen, doğal taş, kumaş, çiçek gibi farklı materyallerle hayat buluyor. Kullandıkları malzemelerle zamanın izlerini ve mücadelelerin çok katmanlılığını yansıtan sanatçılar, her bir kanat vuruşunun değişime olan etkisini sanatsal bir dille yorumluyor.

        Gözde Tolan
        Gözde Tolan

        Gözde Tolan’ın liderliğindeki sergi, bir sanat etkinliğinden daha fazlasını sunarak ziyaretçilerini toplumsal hafızanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Adalet ve eşitlik arayışında yankılanan sessiz bir çığlığın dönüşümünü simgelerken, herkesi kadınların evrensel mücadelesinden ilham alarak kendi sesini bulmaya davet ediyor.

        “Cansiparane” sergisi, 21 Kasım itibarıyla Gama Gallery’de ziyaret edilebilecek.

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        #Gama Gallery
        #Cansiperane
        #Gözde Tolan
        #sergi
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