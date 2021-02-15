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15 Şubat 2021 AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir?

Kar, yağmur, rüzgar... Hafta sonundan beri etkisini gösteren soğuk hava İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanmasına sebep oldu. İstanbullular, İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek? sorusunun cevabını merak ediyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, 15 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da yalanacak elektrik kesintilerini vatandaşlarla paylaştı. İşte İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle gerçekleşen planlı elektrik kesintileri... 15 Şubat 2021 AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi duyuruları! AYEDAŞ, BEDAŞ, elektik kesintisi sorgulama

15 Şubat 2021 AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelir?

İstanbullular 15 Şubat Pazartesi günü karlı havanın sebep olduğu elektrik kesintisinin ne zaman biteceğini araştırıyor. İstanbul'da karlı hava tüm şehri etkisi altına aldı. Arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle planlı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleleri araştırılıyor. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. İstanbullular elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

15 ŞUBAT 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

15 ŞUBAT 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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