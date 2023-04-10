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Haberler Yaşam Astroloji 15 Şubat Hangi Burç? 15 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
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15 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Zodyak 12 burçtan oluşmaktadır. Burç dediğimiz şey aslında takımyıldızlarına verilen genel addır. Her aya karşılık bir burç yer almaktadır. Döngünün değişmesiyle birlikte burçlar da yerini bir sonrakine bırakmaktadır.

15 Şubat Hangi Burç? 15 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
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Astrolojiye ilgi büyüktür. Hem gizemli olduğu hem de gelecek hakkında ufak bilgilendirmeler yaptığı için birçok kişi astrolojiye ilgi duymaktadır. En merak edilen biri de 15 Şubat’ta doğanların hangi burca mensup olduğudur. 15 Şubat hangi burç, 15 Şubat burcu ne, 15 Şubat burcu özellikleri, 15 Şubat burcu erkeği, 15 Şubat burcu kadını, 15 Şubat burcu yorumu, 15 Şubat yükseleni nedir, 15 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 15 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, 15 Şubat ile ilgili astrolojik detaylar…

15 Şubat Hangi Burç?

15 Şubat’ta doğanların burcu kova burcu içerisinde yer almaktadır. Kova burcunun temel mottosu özgürlüktür. Niteliği sabit olan bu burcun yönetici gezegenleri Uranüs ve Satürn’dür.

15 Şubat Burcu Ne?

15 Şubat tarihinde doğanlar kova burcuna mensup olmaktadır. Kova burcu 21 Ocak ile 19 Şubat arasını kapsamaktadır. Kova burcunun elementi ise havadır.

15 Şubat Burcu Özellikleri

15 Şubat’ta doğan kova burçları sıra dışı ve zeki burçlardır. Farklı yapılarından dolayı spontane bir hayat onlara göre değildir. Kolay sıkılırlar. Son derece yenilikçidirler. Bu sebeple geleneksel bakış açılarına karşı çıkarlar. Üretmek ve geliştirmek onların alanlarıdır. Arkadaş çevreleri de geniştir. Bunun arkadaş ilişkilerinde ön plana çıkan samimi halleri ve mizah yetenekleridir. Özgürlüğüne asla toz kondurmazlar. Özgürlük ihlali yapan ilişkilerden sıyrılırlar. Bu hem arkadaş ilişkileri de hem de duygusal ilişkileri için geçerlidir. Son derece insancıl ve merhametli olduklarından dolayı herkese el uzatırlar. Her bireyin eşit şekilde eğitim, yemek, barınma ve sosyal güvenceye sahip olmasını isterler. Kısacası son derece hümanisttirler. Görüş ve fikirleri zamanın ötesindedir. Anı yaşamak yerine geleceği kafasında tasarlamayı severler. Analitik düşünme yeteneğine sahiptirler.

15 Şubat Burcu Erkeği

15 Şubat’ta doğan kova erkeği nazik ve kibardır. Karşısındaki kişiye de son derece kibar yaklaşır. Karşısındaki kişiyi kırmak istemez bu yüzden sözlerini seçerken son derece seçicidir. Aynı zamanda kova burcu erkeği bağımsızdır. Duygusal ilişkilerin de dahi bu bağımsızlığını korumaya özen gösterir. Özgürlüğü karışırsanız sizi gözden çıkarabilir. Vizyoner bakış açısına sahiptirler. Öngörü ve mantıkla olaylara yaklaşırlar. Kova burcu erkekleri için evcimen erkeklerdir diyemeyiz. Oldukça dışa dönüktürler. Bu sebeple de oldukça fazla arkadaşa sahiptirler. Aşk konusun kova erkekleri çok duygusal değildir. Her konuya olduğu gibi aşk konusuna da mantıksal yaklaşırlar.

15 Şubat Burcu Kadını

Kova burcu kadını son derece eğlencelidir. Ortamların aranılan simalarından kova burcu kadınları özgürlüklerine oldukça düşkündür. Her zaman çalışkan olan kova burcu kadını gelişme ve yeniliğe odaklanmıştır. Duygusal anlamda flört oyunlarına başvurmaz. Birinden hoşlandığını bazen sözleriyle bazense davranışlarıyla hemen belli eder. Bu yüzden sizden hoşlanıp hoşlanmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Kova kadının gerçekleştirmek istediği ideallerine engel olursanız sizden uzaklaşır.

15 Şubat Burcu Yorumu

Kova burçları neşeli, kibar, yenilikçi ve çalışkan burçlardır. Bağımsızlıklarına son derece düşkün olan kova burcunun sanatsal yönleri de ağır basmaktadır. Her daim sanatın ve sanatçının arkasındadır. Merhametli ve eli açık bir burçtur. Yardımseverliği sayesinde herkese el uzatmak ister.

15 Şubat Yükseleni Nedir?

15 Şubat tarihinde doğduysanız ve yükseleninizi merak ediyorsanız bunun için doğdunuz saat ve dakikayı bilmeniz gerekir. Eğer tam olarak doğum saatinizi biliyorsanız yükselen burcunuzu internet aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

15 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Sezai Aydın
  • Şarkıcı Zeynep Talu
  • Şarkıcı ve DJ İdo Tatlıses
  • Oyuncu Irmak Ünal
  • Karikatürist Metin Üstündağ
  • Futbolcu Oğuz Çetin

15 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Japon Şarkıcı Ami Koshimizu
  • İngiliz aktör Callum Turner
  • Futbolcu Valeri Bojinov
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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