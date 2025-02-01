Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil takvimi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında açıklanmıştı. Takvim doğrultusunda okullar 9 Eylül'de açıldı. Birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım tarihleri arasında uygulandı. İlk dönem karneleri 17 Ocak Cuma günü verildi. 15 günlük yarıyıl tatili ise 20 Ocak'ta başladı. İki haftalık tatil sonrası ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velileri ‘’Okullar ne zaman açılıyor 2025? 2. Dönem ne zaman başlıyor, sömestr tatili uzatıldı mı?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte 2025 MEB takvimi ile okulların açılış tarihi...