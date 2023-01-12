15 tatil için geri sayım başladı!

Ocak ayının gelişiyle birlikte gözler 15 tatil tarihlerine çevrildi. MEB 2022-2023 çalışma takvimi ile yarıyıl tatili tarihi açıklandı. Birinci dönemin sona ermesinin ardından 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin yarıyıl tatili başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karne heyecanı yaşarken "15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?" soruları gündeme geldi. İşte, Sömestr tatili tarihi...