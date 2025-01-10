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        Haberler Bilgi Yaşam 15 tatil ne zaman? MEB 2025 takvimine göre okullar ne zaman kapanacak, 1.dönem ne zaman sona eriyor?

        15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, 1.dönem ne zaman sona eriyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların 15 tatile girme süreci duyuruldu. MEB çalışma takvimine göre ilk ara tatil sonrası ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile velilerin gözü, ilk dönem karnelerinin alınacağı tarihe çevrildi. İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Peki 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, 1.dönem ne zaman sona eriyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:43
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        15 tatil için geri sayım başladı. Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem Ocak ayında sona erecek. Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir. Peki 15 tatil ne zaman? MEB 2025 takvimine göre okullar ne zaman kapanacak, 1.dönem ne zaman sona eriyor?

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        15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        17 Ocak 2025 Cuma günü 1. dönem karneleri dağıtılacak ve 15 tatil olarak da adlandırılan yarıyıl tatili başlayacak.

        Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

        YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

        Yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak.

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