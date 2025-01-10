15 tatil için geri sayım başladı. Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem Ocak ayında sona erecek. Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir. Peki 15 tatil ne zaman? MEB 2025 takvimine göre okullar ne zaman kapanacak, 1.dönem ne zaman sona eriyor?