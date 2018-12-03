15 tatil ne zaman? sorusu 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminin ilk dönemini yarıladığımız bu günlerde soruluyor. Öğrenci ve veliler 15 tatilin başlayacağı tarihe göre tatil programlarını yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2018 - 2019 yılı iş takvimine göre 2019 sömestr tarihi haberimizde...

15 TATİL NE ZAMAN? İŞTE YARIYIL TATİLİ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi günü eğitim vermeye başladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

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YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

2019 Ramazan bayramı, kurban bayramı hangi gün ne zaman?

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü* 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün) 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün) 07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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