Öğrenciler geri sayıma başladı. Peki, 15 tatil ne zaman, sömestr tatili ne zaman olacak? Soruları öğrenciler tarafından en çok aranılan kelimelerden biri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 iş takviminde tatil günlerini açıkladı.

15 TATİL NE ZAMAN? 2019 SÖMESTR

Milli Eğitim Bakanlığı 15 tatil ne zaman sorularına genelge yayınlayarak cevap verdi;

21 Ocak 2019- 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

YARI YIL TATİLİNDE NELER YAPILMALI

Yarı yıl tatilinin yaklaşması ile öğrenci veliler neler yapılmalı şeklinde aranmalarda yapıyor.

İşte yarı yıl tatilinde yapabilecekleriniz...

1. Kartopu Oyna!

Eğer bulunduğun şehirde kar yağarsa, kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirebilirsin. Belki de Uludağ ya da Palandöken gibi, kış tatili yapabileceğin bölgelere gidersin. Kartopu oynamak kış aylarında yapılacak en eğlenceli şeylerden biri. Ancak kar yağmazsa da üzülme. Sömestir tatili etkinlikleri için uzun bir liste hazırladık.

2. Müzik Dinle ya da Müzik Aleti Çalmayı Öğren!

Sömestir tatili sırasında bir müzik aleti çalmaya başlayabilirsin. Gitar, piyano ya da saz! Çaldığın bir enstrüman zaten varsa, kendini geliştirebilir, harika besteler yapabilirsin. Müzik aleti çalmanın, bakış açını geliştireceğini ve beyninin farklı bölümlerini çalıştıracağını unutma. Ancak müzik aleti çalmak istemiyorsan, sevdiğin müzikleri doyasıya dinleyebilirsin.

3. İcatlar Yap!

Her çocuğun içinde bir dahi yatar. Yarıyıl tatili boyunca kimya, fizik, biyoloji ya da farklı alanlarda harika buluşlar yapabilirsin. Aletlerin nasıl çalıştığı konusunda bilgi edinebilir ve sen de kendi aletini yapabilirsin. İcat yapmaktan daha eğlenceli ne olabilir? Buluşlar yapmak, derslerini daha fazla sevmeni sağlayacağı gibi, yeni bilgiler öğrenmeni de kolaylaştıracak.

4. Spor Yap!

Biliyorsun, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bu nedenle düzenli olarak spor yapmak senin için çok önemli. Sömestir tatili bunun için harika bir fırsat. İlgilendiğin bir spor dalı varsa, kendini bu alanda geliştirebilirsin. Eğer ilgilendiğin bir spor dalı yoksa, işe küçük egzersizler ile başlayabilirsin. Koşu bunun için ideal olabilir.

5. Kitap Oku!

Kitap okumaktan daha iyi ne olabilir? Sömestir tatili boyunca, okumaya fırsat bulamadığın birçok kitabı okuyabilirsin. Eğer kitap okumayı sevmediğini düşünüyorsan, 2017 yarıyıl tatili senin için bir başlangıç olabilir. Unutma, kitaplar hayal gücünü geliştirir ve seni inanılmaz yolculuklara çıkarabilir. Eğer dikkatin çabuk dağılıyorsa ya da okurken sıkıldığını düşünüyorsan, renkli kitaplar ya da ilgini çeken konular hakkında yazılmış kitaplar senin için harika bir başlangıç olabilir.

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