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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz'da bankalar çalışacak mı? 15 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı, çalışma saatleri nasıl?

        15 Temmuz'da bankalar çalışacak mı? 15 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatillerde bankalar kapalı olduğundan 15 Temmuz günü de bankaların kapalı olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, 15 Temmuz'da bankalar çalışacak mı? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:38
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        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bu sene de ülkemizde resmi tatil olarak kutlanacak. Resmi tatillerde bankalar kapalı olduğundan Pazartesi günü bankalarda işi olan vatandaşlar 15 Temmuz'da bankalar açık mı araştırması yapmaya başladı. İşte detaylar...

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        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

        29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edilmiştir.

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        15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

        Diğer resmi tatillerde de olduğu gibi Borsa İstanbul 15 Temmuz'da da kapalı olacak. Bankalar da ona bağlı olarak çalıştığından 15 Temmuz'da bankalar kapalı olacak.

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        15 TEMMUZ'DA NERELER KAPALI OLACAK?

        Resmi tatil günlerinde eğitim kurumları, yani okullar ve üniversiteler, faaliyetlerine ara verirler. Aynı şekilde, eczaneler, bankalar, kargo şirketleri, noterler, Borsa İstanbul, döviz büroları, kuyumcular da hizmet vermezler. Ayrıca, sağlık hizmeti sağlayan sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri ve hastaneler de bu günlerde kapalıdır. Bu nedenle, vatandaşların resmi tatil günlerinde bu kurumlarla ilgili işlemlerini önceden planlamaları önemlidir.

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