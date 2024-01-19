Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

        15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk

        Okulların 15 günlük tatile girmesiyle Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluştu. 6 Şubat depreminin ardından anne ve babasının yanına sık sık gittiğini belirten Feray Karaoğlu, "Kahramanmaraşlıyım. Çocuklar anneanne ve dedelerini görünce çok mutlu oluyor. Bu 6 Şubat depreminden sonra elimizden geldiğince her fırsatta memleketime gidiyorum. Çok şükür ailem sağ. Çocuklar mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 22:23 Güncelleme: 19.01.2024 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otogarda yarıyıl tatili yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi bugün sona erdi. 15 günlük tatilin başlamasıyla birlikte tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerde otogara akın etti. Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın edenlerin bazıları karne tatilini ailesinin yanında geçirmek için şehir dışına giderken, karne sevincini anneannesiyle paylaşmak için memleketine gidenlerde vardı. Oğluyla birlikte Bursa'ya tatile giden Hatice Şahin "Bursa'ya anneannemizin yanına gidiyoruz. Onlara karnemizi göstereceğiz. İlk defa karne aldık. Henüz birinci sınıfız. 15 gün boyunca hem doğum günümüzü kutlayacağız hem ödevlerimizi yapacağız. Gezip eğleneceğiz" dedi.

        "6 ŞUBAT DEPREMİNDEN SONRA SIK SIK KAHRAMANMARAŞA AİLEMİN YANINA GİDİYORUM"

        REKLAM

        Oğluyla birlikte Kahramanmaraş'a giden Feray Karaoğlu, "Tekirdağ Çerkezköy'de yaşıyorum. Kahramanmaraşlıyım. Çocuklar anneanne ve dedelerini görünce çok mutlu oluyor. Bu 6 Şubat depreminden sonra elimizden geldiğince her fırsatta memleketime gidiyorum. Çok şükür ailem sağ. Çocuklar mutlu. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Eşim gelemedi işinden izin alamadı. Güzel, inşallah sağ salim gideriz. Rabbim vatanımızı korusun. Tüm doğal afetlerden sevdiklerimizi korusun diyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum" dedi. 6.sınıf öğrencisi Alp Karaoğlu, "Kahramanmaraş'a gideceğiz. Orada anneannemlerle beraber tatilimizi yapacağız. Sonrasını evde planlamayı düşünüyoruz. Kayak Merkezi'ne gideceğiz. Orada gezip eğlenmeyi planlıyoruz. Bence güzel bir 15 tatil olacak" diye konuştu.

        "BURADA GURBETTEYİM. AİLEMLE VAKİT GEÇİRECEĞİM"

        Ailesinin yanına giden Lise öğrencisi Muhammet Emin Muslu ise, "Çerkezköy'e gideceğim. Ailem var. Ben burada gurbette kalıyorum. Ailemin yanına gidip onlarla vakit geçirmeyi düşünüyorum. Oradan da memleketim Gümüşhane'ye geçmeyi düşünüyorum. Orada gezeceğim. Dağları, tarihi yerleri gezmeyi seviyorum. Dağların temiz havası insanın içini açıyor" şeklinde konuştu.

        "GÜZEL BİR TATİL YAPMALARINI DİLİYORUM"

        Eşini ve çocuklarını Ordu'ya tatile yollayan Ahmet Asılı ise, "15 gün oğullarımı dedelerinin yanına Ordu Fatsa'ya gönderiyorum. Kafalarını dinlemeleri için. Yorucu bir çalışma döneminden sonra anneleri de onlarla gidiyor. Güzel bir tatil yapmalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Almanya'da merakla beklenen tasarı yasalaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        2050'de yarısı yok olacak
        2050'de yarısı yok olacak
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var