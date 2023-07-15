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        15 Temmuz mesajları ve şiirleri! Büyük demokrasi destanın 7. yıl dönümü

        15 Temmuz mesajları ev şiirleri, terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı milletin yazdığı demokrasi destanının yedinci yıl dönümünde günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle ilgili paylaşım yapmak ve mesaj atmak isteyenler için en özel ve duygulu resimli 15 Temmuz mesajlarını haberimizde derledik. İşte en özel 15 Temmuz mesajları ve şiirleri...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 07:47
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        15 Temmuz resimli mesajları her yıl olduğu gibi darbecilere karşı milletin yazdığı demokrasi destanıyla iligli sosyal medya paylaşımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle resimli 15 Temmuz mesajları en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte resimli 15 Temmuz mesajları...

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        * "Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

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        * Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

        * Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

        * Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.

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        * Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da.

        * 249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

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        * 15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

        * Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

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        * Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

        * Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

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        * Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

        * Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

        * Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

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        15 TEMMUZ MARŞI SÖZLERİ

        15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı

        Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı

        Gün bugündü bütün millet ayağa kalktı

        Çoluk çocuk ihtiyar genç sokağa aktı

        Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

        Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet

        Milyonların ayak sesi titretti yeri

        Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri

        Demokrasi destanında şahitler biziz

        Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

        Başkomutan emir verdi: İnin meydana!

        Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!

        9

        Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

        Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

        Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

        Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

        Yerden, gökten o hainler ölüm saçarken

        Nice yiğit şehit düştü bayrak açarken

        Kimi tanka kafa tuttu kimi silaha

        Demokrasi çiğnenmesin diye bir daha

        Demokrasi darbe yemiş, şaşkındı millet

        Ya özgürlük bundan sonra, yahut da zillet

        Milyonların ayak sesi titretti yeri

        Elde bayrak, dilde tekbir, koştu ileri

        10

        Demokrasi destanında şahitler biziz

        Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz…

        Başkomutan emir verdi: İnin meydana!

        Sahip çıkın al bayrağa, aziz vatana!

        Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

        Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

        Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına!

        Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına!

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