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        Haberler Bilgi Yaşam 15 Temmuz noterler açık mı? 15 Temmuz’da noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

        15 Temmuz noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

        15 Temmuz noterlerin çalışma durumu sorgulanıyor. Resmi tatil günlerinde hastane, eczane, banka gibi kurumlar kapalı oluyor 15 Temmuz 2025 resmi tatildir. 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak ilan edilen bu tarih, 2429 sayılı Kanun'a eklenen değişiklikle her yıl resmi tatil olarak kabul görmüştür. Peki, 15 Temmuz noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 10:38 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:38
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, salı gününe denk gelmektedir ve bugün Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatillerde pek çok kurum kapalı oluyor. Peki 15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

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        15 TEMMUZ NOTERLER AÇIK MI?

        Resmi Tatil Nedeniyle Kapalı: 15 Temmuz, resmi tatil olduğundan dolayı noterler kapalı olacaktır. Bu tarihte noterlik işlemleri yapılamayacaktır. Resmi tatil sonrası noterler, normal çalışma düzenine 16 Temmuz Çarşamba günü dönecektir. Noterler, hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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        Resmi tatillerde nöbetçi noter uygulaması genellikle yapılmamaktadır. Ancak resmi tatil dışında nöbetçi noterler, Türkiye Noterler Birliği üzerinden sorgulanabilmektedir. Nöbetçi noterlerin hangi günler ve nerede hizmet verdiğini öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

        -Türkiye Noterler Birliği resmi web sitesine gidin.

        -Ana sayfada bulunan "Nöbetçi Noter Sorgulama" bölümüne tıklayın.

        -İl ve ilçe bilgilerini girerek, nöbetçi noterleri sorgulayın.

        -Bu bilgiler doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde noterlerin kapalı olacağını ve noterlik işlemleriniz için 16 Temmuz Salı gününü beklemeniz gerektiğini unutmayın.

        NÖBETÇİ NOTER SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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