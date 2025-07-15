15 Temmuz noterler açık mı? 15 Temmuz'da noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, salı gününe denk gelmektedir ve bugün Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatillerde pek çok kurum kapalı oluyor. Peki 15 Temmuz noterler açık mı, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?