15 Temmuz resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, kargolar, noterler, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz’da bankalar, noterler, eczaneler açık mı, nereler açık ve kapalı? İşte 15 Temmuz tatilinde kapalı olan kurumlar