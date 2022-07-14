15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için geri sayım başladı. Vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından tatillerini uzatmak açısından 15 Temmuz tatil mi sorusuna yanıt aradı. Peki 15 Temmuz tatil mi? 15 Temmuz resmi tatil mi, mesai var mı? İşte 15 Temmuz ile ilgili tüm detaylar...