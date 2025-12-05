15 ülkede kasım kampanyaları tamamlandı

Bu yıl Süper Alışveriş Günleri ve Efsane Günler kampanyalarını Türkiye ile birlikte 15 ülkede aynı anda yürüttüğünü duyuran şirket, böylece kasım kampanyalarıyla oluşan e-ticaret ve e-ihracat hacmiyle satıcılarının işlerini Türkiye’nin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da büyütmesini sağladığını açıkladı.

Bununla birlikte şirket kampanya süresi boyunca pazarlama ve lojistikten avantajlı finansman erişimine pek çok desteği de iş ortaklarına sunduğunu da vurguladı. KOBİ’lerin platform satışları içindeki payının ise yüzde 90’ın üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Kasım ayında Trendyol’a toplam 2 milyarın üzerinde ziyaret gerçekleşirken, bunun 550 milyonundan fazlası yurt dışındaki kullanıcılardan geldi. Kasım ayı boyunca satıcıları Türkiye ve uluslararası pazarlardaki müşterilerine toplam 140 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Trendyol’un Kasım ayında günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise 30 milyonu aştı.

GÜNLÜK 5,2 MİLYON KARGO SEVKİYATI

Trendyol, uygulama performansında da Kasım ayında uluslararası pazarlarda öne çıktı. Platform, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova’da mobil uygulama mağazalarının alışveriş kategorilerinde 1 numaraya yerleşti.