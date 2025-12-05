Habertürk
Habertürk
        15 ülkede kasım kampanyaları tamamlandı - Teknoloji Haberleri

        15 ülkede kasım kampanyaları tamamlandı

        Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği kampanyalarla hem Türkiye'de hem de yurt dışında güçlü bir performans sergilediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 ülkede eş zamanlı yürütülen kampanya döneminde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova'da alışveriş kategorisinde 1 numaralı uygulama olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 17:45 Güncelleme: 05.12.2025 - 17:45
        15 ülkede kasım kampanyaları
        Bu yıl Süper Alışveriş Günleri ve Efsane Günler kampanyalarını Türkiye ile birlikte 15 ülkede aynı anda yürüttüğünü duyuran şirket, böylece kasım kampanyalarıyla oluşan e-ticaret ve e-ihracat hacmiyle satıcılarının işlerini Türkiye’nin yanı sıra yurt dışı pazarlarda da büyütmesini sağladığını açıkladı.

        Bununla birlikte şirket kampanya süresi boyunca pazarlama ve lojistikten avantajlı finansman erişimine pek çok desteği de iş ortaklarına sunduğunu da vurguladı. KOBİ’lerin platform satışları içindeki payının ise yüzde 90’ın üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

        Kasım ayında Trendyol’a toplam 2 milyarın üzerinde ziyaret gerçekleşirken, bunun 550 milyonundan fazlası yurt dışındaki kullanıcılardan geldi. Kasım ayı boyunca satıcıları Türkiye ve uluslararası pazarlardaki müşterilerine toplam 140 milyon ürün satışı gerçekleştirdi. Trendyol’un Kasım ayında günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise 30 milyonu aştı.

        .png
        .png

        GÜNLÜK 5,2 MİLYON KARGO SEVKİYATI

        Trendyol, uygulama performansında da Kasım ayında uluslararası pazarlarda öne çıktı. Platform, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Moldova’da mobil uygulama mağazalarının alışveriş kategorilerinde 1 numaraya yerleşti.

        Trendyol, lojistik operasyonlarında da Kasım döneminde faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda günlük 5,2 milyon kargo sevkiyatına ulaşarak yeni bir gönderim rekoru kırdı.

        ORTA DOĞU VE AVRUPA’DAN GÜÇLÜ TALEP

        Üç büyük ilin ardından en çok e-ihracat yapan satıcıların bulunduğu ilk üç şehir Bursa, Denizli ve Gaziantep olurken; uluslararası pazarlarda en fazla alışveriş yapılan şehirler ise Riyad, Bükreş ve Bakü oldu. Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlar toplamında en yüksek satış performansını ise Kocaeli, Bursa ve Kayseri’deki satıcılar gösterdi.

