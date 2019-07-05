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HaberlerTenis

15 yaşındaki Cori 'Coco' Gauff tarih yazmaya devam ediyor!

Wimbledon'da tarih yazan 15 yaşındaki Cori 'Coco' Gauff, üçüncü turda Sloven rakibi Plona Hercog'u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti ve dördüncü tura yükseldi. Gauff, dördüncü turda Simona Halep'le eşleşti

Cori 'Coco' Gauff

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden 15 yaşındaki ABD'li Cori Gauff, üçüncü turda Sloven tenisçi Polona Hercog ile karşı karşıya geldi.

Merkez Kort'ta oynanan mücadelenin ilk setini 6-3'lük skorla kaybeden genç tenisçi, ikinci seti tie break'te 9-7'lik skorla kazandı.

'Coco' Gauff, üçüncü sette rakibine 7-5'lik skorla üstünlük kurdu ve dördüncü tura yükseldi!

15 yaşındaki ABDli raket, dördüncü turda eski dünya bir numarası Simona Halep ile karşı karşıya gelecek.

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