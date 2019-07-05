Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da mücadele eden 15 yaşındaki ABD'li Cori Gauff, üçüncü turda Sloven tenisçi Polona Hercog ile karşı karşıya geldi.
Merkez Kort'ta oynanan mücadelenin ilk setini 6-3'lük skorla kaybeden genç tenisçi, ikinci seti tie break'te 9-7'lik skorla kazandı.
'Coco' Gauff, üçüncü sette rakibine 7-5'lik skorla üstünlük kurdu ve dördüncü tura yükseldi!
15 yaşındaki ABDli raket, dördüncü turda eski dünya bir numarası Simona Halep ile karşı karşıya gelecek.
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