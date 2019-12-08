Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

15 yaşındaki Zehra'dan 6 gündür haber alınamıyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde evden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek ayrılan 15 yaşındaki kızdan 6 gündür haber alınamıyor

tekirdağ kayıp kız
İHA

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 15 yaşındaki kızdan 6 gündür haber alınamıyor.

İHA'nın haberine göre, geçen salı günü Ayaspaşa Mahallesi'ndeki amcasının evinden "Kırtasiyeciye gidiyorum" diyerek çıkan Zehra Dursun'dan (15) bir daha haber alınamadı. Kızının eve dönmemesi üzerine anne Bilge Peker, Yeni Mahalle Polis Amirliği'ne giderek durumu bildirdi. Zehra Dursun'un bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten anne Bilge Peker, kızının biran önce bulunmasını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA KAHREDEN KAZA İstanbul'da dehşet! Mikser dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı!
GÜNDEMOlay yeri: İstanbul! Mikser dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı!
Domuz avında göğsünden vuruldu
GÜNDEMDomuz avında ölü bulundu
2 firar, 1 isyan! Ceren'in katilinin askerlik raporu ortaya çıktı! "Suç işlemeye meyilli" - Haberler
GÜNDEM2 firar, 1 isyan! Ceren'in katilinin raporu varmış!
Eski eşi ve çocuğunu döven baba, çocuklarının velayetini kazandı
GÜNDEMDarp etti, çocuklarının velayetini aldı
SON DAKİKA FETÖ OPERASYONU "Gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı!
GÜNDEM'Gaybubet evleri'nde 6 FETÖ'cü yakalandı!
MSB: Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı
GÜNDEMTel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı
'Acil durumunuz yok' diyen 112 ekibine soruşturma
GÜNDEM'Acil durumunuz yok' soruşturması
Habertürk'e ödül
GÜNDEMHabertürk'e ödül
Hava durumu 8 Aralık 2019 - Meteoroloji İstanbul'da havalar nasıl olacak?
GÜNDEMMeteoroloji İstanbul 8 Aralık hava durumu
SON DAKİKA AKIL ALMAZ DEHŞET: Eşinin elinde sigara söndürdü! Sobayı üzerine fırlattı!
GÜNDEMGelinlikle karşıladı! Eşi elinde sigara söndürdü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X