İzmir'in Çiğli ilçesinde, dün sabah saat: 09.30 sıralarında, 6 çocuk babası emekli Salim Aydın (65),15 yıldır ilişki yaşadığı Ayyuş Çetin'in kendisinden ayrılmak istemesinin ardından oğlu Fırat Fuat A.'ya bir süre önce hediye olarak aldığı otomobilin kendisine geri verilmesini ya da parasının ödenmesini istedi.

EVİ BOŞALTMALARINI DA İSTEDİ

DHA'da yer alan habere göre ayrıca anne ve oğula, oturdukları, kendisine ait evi de boşaltmalarını söyledi. Bu gelişmeler üzerine anne ve oğlu, Aydın ile konuşmak için sabah saatlerinde evine gitti. Evde isteklerinde ısrar eden Salim Aydın ile Fırat Fuat A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Salim Aydın, evde başka bir odada bulunan ruhsatlı av tüfeğini alıp içeriye girdi.

HAYATINA SON VERDİ

Silahı gören Fırat Fuat A., hemen dışarı kaçtı. Salim Aydın da kendisine engel olmak isteyen Ayyuş Çetin'e ateş edip öldürdü. Ardından kendi çenesinin altına dayadığı tüfeğin tetiğini çekerek, yaşamına son verdi. Silah sesini duyanların ve Fırat Fuat A.'nın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Salim Aydın ile Ayyuş Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin cesedi, nöbetçi savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.