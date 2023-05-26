Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi detayları geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Evlilik kredisi başvuru şartları ve yaş sınırının olup olmadığı merak konusu olurken, geri ödeme ve taksit koşulları netlik kazandı. Peki, "150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, şartları nelerdir, hangi bankalar kredi veriyor?" İşte evlilik kredisi ödeme koşulları ve vade süreleri...