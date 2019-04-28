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Eskişehir’de ucuzluğun ve çeşitliliğin adresi olarak bilinen bit pazarı, aynı zamanda birbirinden kıymetli antika eserlere de ev sahipliği yapıyor. İHA'nın haberine göre, 150 yıllık tarihi olduğu tahmin edilen el kelepçesi de bit pazarında şaşkınlık veren fiyatıyla satışa sunuluyor. Antika olarak nitelendirilebilecek olan kelepçeyi tezgahına koyan Ahmet Yaman, eser için 600 lira istiyor.
“İLK DEFA BÖYE BİR ESERLE KARŞILAŞTIM"
Neredeyse yarım asırdır antikacılık yapan 65 yaşındaki Ahmet Yaman, elinde bulunan bu kelepçenin tahmini olarak 150 yıllık olduğunu belirtti.
Tarihi el kelepçesinin, antikacılık yaptığı süre boyunca karşına çıkan en ilginç eserlerden biri olduğunu söyleyen Yaman, “Bu el kelepçesi tahminen 150 yıllık. Osmanlı döneminde bu toprakların dışında yapılmış. Yurt dışından Türkiye’ye nasıl girmiş hiçbir fikrim yok. 65 yaşındayım. Bu yaşıma geldim, ilk defa böyle bir objeyle karşı karşıya geldim ancak çok değerli bir eser. Antikayla ilgilenen insanların da tercihine sunuyorum. Çok yaşlı ve otantik bir eser olduğu için bedel olarak 600 lira istiyorum buna. Çünkü gerçek antika değeri taşıyor, kıymetli bir malzeme. Bu fiyat aslında bu kelepçe için çok ucuz ama biz Eskişehir piyasasında böyle çalışıyoruz. Tabi İstanbul’da Ankara’da piyasa çok farklı. Bizim burada amacımız insanlara yardımcı olmak” şeklinde konuştu.
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