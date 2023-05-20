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Haberler Yaşam Astroloji 16 Eylül Hangi Burç? 16 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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16 Eylül hangi burç? 16 Eylül burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astroloji ile ilgilenmeye yeni başlayan pek çok kişi hangi ayın hangi burca denk geldiğini merak ederek araştırmaya koyulur. İlgili kişilerin araştırdığı konular arasında 16 Eylül hangi burç konusu da sıklıkla yer almaktadır. Yine astroloji meraklılarının merak ederek araştırdığı konular arasında 16 Eylül burcu özellikleri, 16 Eylül burcu yorumu gibi konularda yer alır. Peki, 16 Eylül hangi burca denk geliyor ve belirgin özellikleri neler gelin birlikte bakalım.

16 Eylül Hangi Burç? 16 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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16 Eylül tarihinde doğan kişilerin sahip olduğu burç Başak burcu olarak yer alır. Bu tarihte doğanlar Başak burcu karakter özelliklerine sahip olur. Başak burcunun en dikkat çeken özelliği titizlik ve çalışkanlıktır. Bu özelliğiyle diğer tüm burçlar arasında her zaman dikkat çekmeyi başarır.

16 Eylül Burcu Ne

16 Eylül burcu ne şeklinde araştırıldığında bu tarihte doğan kişilerin Başak burcu olarak dünyaya geldiğini görürüz. 23 Ağustos ile 23 Eylül arasını kapsayan sürede doğan herkes başak burcu olur. Başak burcu toprak grubuna mensuptur. Yönetici gezegeni Merkür olarak yer alır.

16 Eylül Burcu Özellikleri

16 Eylül burcu özellikleri araştırıldığında Başak burcunun toprak grubuna dahil olduğunu görürüz. Yönetici gezegeni Merkür olan Başak burcunun değerli taşı ise; mavi safir, mavi kristal, zebercet taşlarıdır. Başak burcunun rengi açık mavi, turkuaz ve açık sarı olarak belirtilir. 16 Eylül’de doğan başak burçlarının uğurlu sayısı ise 5’tir. Başak burcunun şanslı günü Çarşamba günüdür. Başak burcunun çiçekleri: lavanta, açelya, sarı menekşe ve zambak olarak bilinir.

16 Eylül Burcu Erkeği

16 Eylül’de doğan kişiler Başak burcu olarak dünyaya merhaba der. Peki, 16 Eylül burcu erkeği özellikleri neler, nasıl kişilik özellerini barındırır bir bakalım.

Başak burcu erkekleri daima samimiyete önem veren kişilerdir. Yaşama olumlu bakan Başak burcu erkekleri özel hayat ve iş hayatlarında oldukça disiplinli kişilerdir. Bu sebeple başak burcu erkeğiyle yaşamanın birtakım zorlukları bulunur. Ev içinde disiplin ve düzen isteyen başak burcu erkeği sizin düzeninize de karışabilir. Başak burcu erkeklerinin duyguları ön plandadır. Hata yapmayı sevmeyen Başak burcu erkeği temkinli bir şekilde hareket eder.

16 Eylül Burcu Kadını

16 Eylül burcu kadını, bir Başak burcu kadınıdır. Başak burcu kadınları çalışkan ve titiz olma özellikleriyle ön plana çıkar. Bu burca sahip kişiler seçici ve eleştiren bir tavır sergiler. Aşk ilişkilerinde saygının ve mantığın ön planda olduğu bir seçim yaparlar. Başak burcu kadını kusursuz anne olmak için çabalar ve çocuklarının da kusursuz olmasını ister. İlişkilerinde taviz vermeyi sevmeyen başak burcu eğer partnerini çok severse bazı tavizlerinden vazgeçebilir.

16 Eylül Burcu Yorumu

16 Eylül burcu yorumu; Başak burcu yönetici gezegeni Merkür olmasından dolayı bilgiye açtır. Sürekli araştırma yaparak öğrenmek isterler, meraklıdırlar. Başak burcu titizlik özelliğiyle ön plana çıkar. Hayatlarında dağınıklık istemezler. Başak burçları ‘hayır’ demeyi bilen burçlar arasındadır. İstemediği bir şeyi asla yapmazlar. Aynı zamanda tutumlu özellikleriyle de ön plana çıkan Başak burçları birikim yapmayı sever.

16 Eylül Yükseleni Nedir?

16 Eylül yükseleni nedir diye merak edilse de bunun cevabı kişinin doğum saatini bilinmeden verilemez. Yükselen burcu öğrenmek için kişinin doğum saati ve doğum yeri bilinmelidir.

16 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

16 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular kimlerdir şeklinde araştırma yapıldığında karşımıza çıkan isimler şunlardır: Yonca Evcimik, Mehmet Ali Şahin

16 Eylül'de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

16 Eylül'de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular; Charles Thomas Newton, Nick Jonas

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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