        16 TIR buzdan mahsur kaldı! | Son dakika haberleri

        16 TIR buzdan mahsur kaldı!

        Ardahan'da yoğun kar yağışında buzlanma nedeniyle yolda kalan 16 TIR ekiplerce kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 15:31 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:31
        16 TIR buzdan mahsur kaldı!
        Ardahan'da kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle yolda kalan 16 TIR ekiplerce kurtarıldı.

        AA'da yer alan habere göre kentin birçok noktasında kar ve tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Ardahan-Çıldır kara yolunun Ölçek-Çamlıçatak mevkisinde yoğun buzlanmadan dolayı 16 TIR mahsur kaldı.

        Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından TIR'lar kurtarıldı.

