Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat '16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' 28 Eylülde başlayacak

        '16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' 28 Eylülde başlayacak

        16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 28 Eylül'de başlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 09:42 Güncelleme: 26.08.2025 - 09:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' 28 Eylül'de başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şiir Derneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali, 28 Eylül'de başlayacak.

        Dernekten yapılan açıklamada, festival başkanlığını şair Adnan Özer'in üstlendiği programın, bu yıl Neden Hala Şiir? temasıyla gerçekleştirileceği ve Romanya, Lübnan, Kuzey Makedonya, İtalya, Azerbaycan, İspanya ve Türkiye'den 11 şairin katılımcılarla buluşacağı bildirildi.

        Açıklamada, katılımcı şairler arasında Lübnan'dan Abbas Beydun, Kuzey Makedonya'dan Venko Andonovski, İtalya'dan Paolo Agrati, Azerbaycan'dan Selim Babullaoğlu ile Akşin Yenisey, Türkiye'den Turan Koç, İbrahim Kamberoğlu, Oktay Taftalı ve Metin Celal'in yer aldığı belirtildi.

        Festival kapsamında Avrupa'da birçok ödüle layık görülen Romanya'dan şair Ana Blandiana'nın da ilk kez İstanbul'a geleceği aktarılan açıklamada, bu yıl Onur Ödülleri'nin sahibinin de Turan Koç ve Ana Blandiana olacağı vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Adnan Özer, çatışma ortamı ve uluslararası hukuk düzeninin olmadığı bir dünyada toplumların vicdanının da baskı altında olduğunu belirterek, "Evrensel ahlakın tanınmadığı bu vahşet ortamında kültürel olarak da bütün dijital teknolojilerin insanı meşgul ettiği, insanın kendisine zaman bırakmadığı bu şartlarda neden hala şiir yazmalı, nasıl direnmeliyiz, bunları konuşmamız zaruridir. Çünkü şiir dili, insanlığın ortak dilidir. Bir şiir metni, insanlık empatisine dayanan derin bir iletişim biçimidir" ifadelerini kullandı.

        Açıklamada, '16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin 5 Ekim'e kadar devam edeceği kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi