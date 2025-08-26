'16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali' 28 Eylülde başlayacak

Şiir Derneğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali, 28 Eylül'de başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamada, festival başkanlığını şair Adnan Özer'in üstlendiği programın, bu yıl Neden Hala Şiir? temasıyla gerçekleştirileceği ve Romanya, Lübnan, Kuzey Makedonya, İtalya, Azerbaycan, İspanya ve Türkiye'den 11 şairin katılımcılarla buluşacağı bildirildi.

Açıklamada, katılımcı şairler arasında Lübnan'dan Abbas Beydun, Kuzey Makedonya'dan Venko Andonovski, İtalya'dan Paolo Agrati, Azerbaycan'dan Selim Babullaoğlu ile Akşin Yenisey, Türkiye'den Turan Koç, İbrahim Kamberoğlu, Oktay Taftalı ve Metin Celal'in yer aldığı belirtildi.

Festival kapsamında Avrupa'da birçok ödüle layık görülen Romanya'dan şair Ana Blandiana'nın da ilk kez İstanbul'a geleceği aktarılan açıklamada, bu yıl Onur Ödülleri'nin sahibinin de Turan Koç ve Ana Blandiana olacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adnan Özer, çatışma ortamı ve uluslararası hukuk düzeninin olmadığı bir dünyada toplumların vicdanının da baskı altında olduğunu belirterek, "Evrensel ahlakın tanınmadığı bu vahşet ortamında kültürel olarak da bütün dijital teknolojilerin insanı meşgul ettiği, insanın kendisine zaman bırakmadığı bu şartlarda neden hala şiir yazmalı, nasıl direnmeliyiz, bunları konuşmamız zaruridir. Çünkü şiir dili, insanlığın ortak dilidir. Bir şiir metni, insanlık empatisine dayanan derin bir iletişim biçimidir" ifadelerini kullandı.