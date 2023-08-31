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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni! - Eskişehir haberleri

        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!

        Eskişehir'de, kendisine sürekli eziyet ettiğini öne sürdüğü üvey ağabeyi 22 yaşındaki Arda Ercan'ı uyurken pompalı tüfekle başından vurarak öldüren T.E. (16), 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. T.E. ifadesinde, "Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:56 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:58
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        16 yaşında üvey ağabeyini öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, Zincirlikuyu Mahallesi, Akdeniz Sokak'ta oturan T.E. (16), dün sabah saatlerinde yatağında uyuyan üvey ağabeyi Arda Ercan'ı (22) başına pompalı tüfekle ateş ederek vurdu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Hayatını kaybeden Arda Ercan 22 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Arda Ercan 22 yaşındaydı.

        DHA'da yer alan habere göre komşuların ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Arda Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli T.E. evde gözaltına alındı.

        KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde işlemleri tamamlanan T.E., adliyeye sevk edildi.

        'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

        Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan T.E., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        "BANA SÜREKLİ EZİYET EDİYORDU"

        T.E.'nin ifadesinde, "Bana sürekli eziyet ediyordu, akşam da bu nedenle tartıştık. Sabah uykusundayken pompalı ile ateş ederek öldürdüm" dedi. Soruşturma sürüyor.

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