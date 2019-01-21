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Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Eski Sarayköy Caddesi'nde meydana geldi. Hidayet Kaya (50) yönetimindeki 20 M 0615 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Zinnur Tomay'a çarptı. Zinnur Tomay, minibüsün altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencisi olan Zinnur Tomay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN İŞE GİDİYORDU
DHA'nın haberine göre Tomay'ın, yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak çin bir butikte çalıştığı, kazanın da işe gittiği sırada meydana geldiği ortaya çıktı. Dört kardeşin ikincisi olan Tomay'ın anne ve babasının da bir tekstil atölyesinde çalıştığı ifade edildi.
Tomay'ın cansız bedeni, savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi. Minibüs şoförü Kaya ise gözaltına alındı.
Bölgeden geçen vatandaşlar, yağışa rağmen saçak altlarında kaza yerini meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri, zaman zaman vatandaşları beklememeleri konusunda uyardı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç kıza, yolcu minibüsünün çarpması ve yaklaşık 10 metre sürüklemesi yer aldı.
BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Denizli'de, yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu ölen lise öğrencisi Zinnur Tomay için memleketi Kale ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bekirler Camii'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Zinnur Tomay, Kayabaşı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işlemi öncesinde gözü yaşlı baba Yıldıray Tomay, kızının bedenine sarılarak, "Canım kızım, bir tanecik kızım" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.
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