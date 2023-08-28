16 yıl sonra katil yakalandı!
Karaman'da, 16 yıl önce para meselesi yüzünden çıkan kavgada M.K.'yi tabancayla vurarak öldüren 50 yaşındaki Mustafa Koçak, Mersin'de yakalandı. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Koçak, tutuklandı
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Karaman'da, 16 yıl önce para meselesi yüzünden çıkan tartışmada M.K.'yi öldüren Mustafa Koçak'ın (50) sahte kimlikle Erdemli ilçesinde yaşadığını belirledi.
KATİL ZANLISI OPERASYONLA YAKALANDI
DHA'da yer alan habere göre ekipler, şüpheliyi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonla yakaladı.
BAŞKASINA AİT KİMLİKLE TEDAVİ GÖRMÜŞ
Yakalanmamak için tarım işçisi olarak çalışan Koçak'ın aynı zamanda diyaliz hastası olduğu, başkasına ait kimlikle tedavi gördüğü belirlendi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Koçak, tutuklandı.