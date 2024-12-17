17 Aralık ne günü? 17 Aralık'ın anlam ve önemi ne?
17 Aralık tarihte önemli olayların yaşandığı, bazı özel günlerin kutlandığı bir tarih olarak dikkat çekiyor. Bu günün anlamını ve geçmişten bugüne taşıdığı izleri merak edenler için 17 Aralık, dünya genelinde kutlanan özel günlerden tarihe yön veren olaylara kadar birçok farklı anlam taşır. Peki, 17 Aralık'ta neler yaşandı ve bu tarih neden önemlidir? İşte detaylar...
Günlerin tarihi anlam ve önemini keşfetmek, geçmişle bağ kurmamıza yardımcı olur. 17 Aralık, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde özel bir yere sahip olan bir tarih. Kutlanan özel günlerden yaşanan unutulmaz olaylara kadar pek çok açıdan merak uyandıran bu tarih, geçmişten bugüne uzanan izlerle dolu. Peki, 17 Aralık neden dikkat çekiyor? Bu tarihte hangi önemli olaylar gerçekleşti? İşte detaylar...
17 ARALIK'TA NE OLDU?
1399 - Avrupa'ya Moğol istilası başladı.
1586 - Japonya'nın 107. İmparatoru Go-Yōzei, tahta çıktı.
1637 - Japonya'da, Shimabara isyanları başladı.
1777 - Fransa, ABD'yi ilk tanıyan devlet oldu.
1790 - Meksika'da, Azteklere ait "Aztek takvimi" bulundu.
1865 - Franz Schubert'in, Bitmemiş Senfonisi ilk kez seslendirildi.
1903 - Wright Kardeşler, benzin motorlu uçakları Wright Flyer ile Kitty Hawk'ta (Kuzey Karolina) ilk uçuşu gerçekleştirdi: uçuş mesafesi 37 m, uçuş süresi 12 saniye.
1905 - 1905 Moskova Ayaklanması bastırıldı. Çarlık Orduları 10 gün süren isyan boyunca binlerce kişiyi katletti.
1908 - İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Fırkası adını aldı.
1908 - II. Meşrutiyet'in ilanından sonraki seçilen yeni Osmanlı Meclis-i Mebusanı ilk toplantısını yaptı.
1917 - Tunceli'nin Pülümür ilçesi, Rus işgalinden kurtuldu.
1918 - Fransız askerleri, denizden Mersin'e çıkarma yapmaya başladı. Mersin, Tarsus, Adana, Ceyhan, Misis ve Toprakkale işgal edildi.
1919 - Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.
1925 - Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında tarafsızlık antlaşması imzalandı.
1926 - Uşak Şeker Fabrikası açıldı.
1928 - Afganistan'da Kral Emanullah Han'a karşı ayaklanma başladı.
1934 - Kasım 1934 tarihli Kanun'la Kemal öz adlı Cumhurbaşkanına verilen "Atatürk" soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiçbir kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamayacağına dair Kanun, TBMM'de kabul edildi.
1935 - Douglas DC-3 tipi uçağın ilk uçuşu.
1936 - Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu, Başbakan İsmet İnönü'nün söylevi ile açıldı.
1941 - Almanlar Sivastopol'u kuşattılar.
1941 - İsmet İnönü Hûkümeti, yeni yıldan itibaren ekmeğin karneyle dağıtılacağını açıkladı.
1961 - Niteroi'de (Brezilya) bir sirkte çıkan yangında 323 kişi öldü.
1965 - BM, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale edemeyeceğine ilişkin karar aldı. Türkiye bu kararı reddetti.
1965 - Türkiye Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) kuruldu.
1967 - Avustralya Başbakanı Harold Holt, Portsea (Victoria) yakınlarında yüzerken kayboldu.
1969 - ABD Hava Kuvvetleri, yaptıkları UFO araştırmaları sonucunda dünyadışı bir uzay gemisine ilişkin kanıta rastlamadıklarını açıkladı.
1969 - SALT-I görüşmeleri başladı.
1971 - 3. Haliç Köprüsü'nün temeli atıldı.
1973 - Amerikan Psikiyatri Birliği, DSM'den eşcinselliği listesinden çıkararak yönelimin bir hastalık olmadığını belirtti.
1979 - Nâzım Hikmet’in eseri olan ve koreografisi Arif Melikov tarafından yapılan Ferhat ile Şirin balesi, TRT'nin Sanat Dünyası adlı programından çıkarıldı.
1980 - İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmaları sakıncalı görülen 38 sanatçının işine son verildi. İşine son verilen sanatçılar arasında Başar Sabuncu, Ali Taygun, Mustafa Alabora, Erdal Özyağcılar, Orhan Alkaya, Beklan Algan da bulunuyordu.
1980 - Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve koruma polisi Enver Sever silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırıyı ASALA örgütü üstlendi.
1981 - Kızıl Tugaylar örgütü, İtalya'daki en yüksek rütbeli NATO askeri olan General James Dozier'i kaçırdı.
1981 - Polonya'da polis gösteri yapan işçilerin üzerine ateş açtı: 7 işçi öldü.
1982 - Çin'deki gezisini tamamladıktan sonra Endonezya'ya geçen Cumhurbaşkanı Kenan Evren, burada Devlet Başkanı Suharto tarafından 21 pare top atışı ve büyük bir askerî törenle karşılandı.
1983 - Madrid'de bir gece kulübünde çıkan yangında 82 kişi öldü.
1983 - Erdal İnönü, yeniden SODEP genel başkanlığına seçildi.
1984 - YÖK, öğretim üyeleri ve öğrenciler hakkında "bilgi fişi" tutulmasını istedi.
1989 - Ankara'da ilk ve orta dereceli okullar hava kirliliği nedeniyle tatil edildi.
1989 - Brezilya'da 25 yıl sonra ilk seçimler yapıldı.
1989 - Amerikan animasyon televizyon durum komedisi Simpsonlar, yarım saatlik altın saatler şovu olarak FOX'ta yayınlanmaya başlandı.
1991 - Türkiye'de ilk futbol cinayeti, Galatasaray (futbol takımı)GS-BJK maçı sonrası gerçekleşti.
1994 - Yeni Yüzyıl gazetesi yayın hayatına başladı.
1995 - Ganalı Kofi Annan, BM Genel Sekreteri oldu.
1996 - Sedat Bucak'ın otomobilinde bulunan silahların Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğu belirlendi.
1997 - Fazilet Partisi, İsmail Alptekin Başkanlığında kuruldu.
1997 - Ukrayna'dan kalkan bir yolcu uçağı, Katerini (Yunanistan) yakınlarında dağa çarparak düştü: 70 kişi öldü.
1998 - Safranbolu, kültürel varlık olarak Dünya Mirası listesine alındı.
2002 - Londra'da toplanan Iraklı rejim muhalifleri, Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından 2 yılı aşmayacak bir sürede demokratik ve federal bir Irak'ın kurulması, serbest seçimlerin yapılması ve anayasanın hazırlanması üzerinde anlaşmaya vardılar.
2002 - Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Parlamentosu, Bosna-Hersek'te 43 ay süren savaşa son veren Dayton Barış Anlaşması'nı yedi yıl sonra onayladı.
2002 - ABD Başkanı George W. Bush, balistik füzelere karşı savunma amacıyla geliştirilen ve füze kalkanı olarak bilinen savunma sisteminin konuşlandırılması talimatını verdi.
2004 - Irak'ın Musul kenti yakınlarında uğradıkları silahlı saldırı sonucu, 5 Türk güvenlik görevlisi öldü.
2004 - AB, Türkiye ile 3 Ekim 2005'te müzakerelere başlama kararı aldı.
2010 - Google, insan vücudunun tamamının haritasını çıkaran yeni bir ağ tarayıcısı geliştirdi. İsmini Google Body olarak belirledi.
2013 - Türkiye'de 4 Bakan, çeşitli düzeyde bürokrat ve iş adamlarının şüphelileri olduğu yolsuzluk, rüşvet ve kaçakçılık operasyonları başladı.
2016 - Türkiye'nin Kayseri ilinde patlama oldu. (2016 Kayseri saldırısı)
2020 - Türkiye Değişim Partisi, Mustafa Sarıgül tarafından kuruldu.