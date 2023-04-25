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Haberler Yaşam Astroloji 17 Nisan Hangi Burç? 17 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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17 Nisan hangi burç? 17 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Nisan ayı mevsim olarak güzel bir geçiş sürecidir. Martın soğuğu azalırken Mayıs’ın sıcaklığı hissedilmeye başlar. Bu ayda doğanlar da kendilerini şanslı hissedebilirler. Ama buna ek olarak, aslında burçlar ve yükselenler insanların karakterlerini ve hatta hayata bakış açılarını da etkileyebiliyor.

17 Nisan Hangi Burç? 17 Nisan Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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17 Nisan hangi burç? 17 Nisan burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Bütün bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız cevaplarını sizler için araştırdık.

17 Nisan Burcu Ne?

Öncelikle Koç burcu olan 17 Nisan doğumlulardan bahsedelim. Eğer doğum tarihiniz 21 Mart- 20 Nisan arasındaysa o zaman Koç burcu oluyorsunuz. Aynı zamanda 17 Nisan yükseleni nedir diye de merak ediyorsanız aşağıdaki saat aralıklarını inceleyin ve hangi saat aralığında doğduysanız karşılık gelen burca bakın. O sizin yükselen burcunuz olacaktır.

  • - 01:00- 02:30 aralığındaysa Oğlak,
  • - 03:00- 03:30 aralığındaysa Kova,
  • - 04:00- 04:30 arasındaysa Balık,
  • - 05:00- 05:30 arasındaysa Koç,
  • - 06:00- 06:30 arasındaysa Boğa,
  • - 07:00- 08:30 arasındaysa İkizler,
  • - 09:00- 11:00 arasındaysa Yengeç,
  • - 11:30- 13:30 arasındaysa Aslan,
  • - 14:00- 16:30 arasındaysa Başak,
  • - 17:00- 19:00 arasındaysa Terazi,
  • - 19:30- 22:00 arasındaysa Akrep,
  • - 22:30- 00:30 arasındaysa da Yay…

Koç burcu olanların yükselenlerinin de Koç olması için 05:00 ila 05:30 arasında doğması gerekiyor. Bu sebeple onun dışındaki saatlerde doğanlar, yükselen burçlarına bakabilirler. 17 Nisan hangi burç biliyoruz, saat 09:45’te doğduysanız yükseleniniz Yengeç olacaktır ya da 15:00’da doğduysanız da Başak olacak. Bu şekilde doğum haritanızı oluşturabilirsiniz.

17 Nisan Burcu Özellikleri

Genel olarak Koç burcunun özelliklerinden bahsedelim. Koç burcuna sahip olanlar otoriter, dik başlı ve kararlı kişilikleriyle bilinirler. Aynı zamanda grupları Ateş’tir ve Zodyak grubunun da ilk burcudur.

Buna ek olarak kadınların ve erkeklerin de özellikleri farklı olacaktır. Bu sebeple hem Koç kadını hem de Koç erkeği özelliklerine bakalım.

17 Nisan burcu kadını öncelikle otoriterdir, kıskançtır ve dediklerini mutlaka yapar.

  • - Başladıkları iş neyse, onu sonuna kadar yapmak için uğraşırlar. Asla yarım bırakmazlar
  • - Birini severlerse de sahiplenici bir tavır sergilerler.
  • - Kıskançlıkları bazen abartı olsa da yine de çevresi tarafından sevilirler.
  • - Organizasyon işlerini de çok severler.

Aynı zamanda 17 Nisan burcu erkeği de kadınlar gibi kıskanç özelliğe sahiptir.

  • - Otoriter olmalarının yanı sıra bazen bencillikleri ön plana çıkabilir.
  • - Her zaman öncelik olmak isterler. İkinciliği kabul etmezler.
  • - Atletik bir yapıları vardır. Sporu severler
  • - Dış görünüşlerine önem verirler.

Bu bilgilerin yanı sıra 17 Nisan burcu yorumu da daha çok karakteristik özelliklerine bağlı olarak yapılabiliyor. Maddi ve manevi sürprizlerle karşılaşabilirler. Hayatları için karar almaları gereken bir sürece girebilirler. Bu sebeple karşılarına çıkan her fırsatı değerlendirmeliler.

17 Nisan'da Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Astrolojiyle ilgisi olanlar kendileriyle aynı gün doğanları da bilmek isteyebiliyor. Son olarak hem Türk hem de yabancı ünlülerden bazılarını paylaşacağız. Aşağıda ismi geçen herkes, 17 Nisan doğumlu…

  • - Bahadır Efe
  • - Cevat Şakir Kabaağaçlı
  • - Erkan Oğur
  • - Nusret Şenay
  • - Pelin Akil
  • - Umut Kurt

Bu isimler de 17 Nisan'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

  • - James Last
  • - Jennifer Garner
  • - David Bradley
  • - Sean Bean
  • - Nikita Kruşçev
  • - Rooney Mara

17 Nisan’da doğanlar yükselenlerini de hesaplayarak burç özelliklerini karşılaştırabilirler. Böylece alacakları kararlarda ne kadar etkili olduklarını da görebilirler.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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