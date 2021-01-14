Onları tanıyabilecek misiniz?

Kent Oyuncuları, 2003'te Martin McDonagh'ın yazdığı 'Inishmorelu Yüzbaşı' adlı oyunun provaları sırasında bu fotoğrafı çektirdi. Kimler mi?
Bartu Küçükçağlayan, Okan Yabalık, Bülent Şakrak, Hakan Gerçek, Yeşim Koçak, Cengiz Bozkurt ve Engin Hepileri...
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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