18 Ekim Hangi Burç? 18 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
Sosyal medyanın gelişimiyle birlikte astrolojiye duyulan ilgi de artmıştır. Birçok kişi, kendi özelliklerini ve hayatını anlamak için astroloji alanından destek alır. Bu noktada en temel olan ise kişilerin Güneş burcudur. Herkesin bir güneş burcu vardır ve bunu bulmak için doğum tarihi yeterlidir. Peki 18 Ekim burcu ne?
Kişiler için en önemli noktalardan biri olan Güneş burcu, o kişiyi o kişi yapan özellikleri simgeler. Örneğin bir kişinin Terazi burcu olması ile birlikte o kişinin özüne dair ipuçları ortaya çıkmaya başlar. 18 Ekim burcu özellikleri ile sizi siz yapan her şeyi bulabilirsiniz. Peki 18 Ekim’de doğan insanların burcu nedir? İşte detaylar…
18 EKİM HANGİ BURÇ?
İnternet sorgulamalarında son dönemlerde bilhassa “18 Ekim hangi burç?” sorusunun sorulduğu gözlenmiştir. Bu sorunun yanıtı Terazi burcudur. Çünkü 18 Ekim tarihinde doğan insanlar, Zodyak döngüsünün yedinci sırasında olan Terazi burcuna mensup olurlar. Sanata, inovatif faaliyetlere ve güzel görünen her şeye ilgi duyan Terazi burçları, romantikliğe ve duygusallığa yüksek seviyede önem verir.
18 EKİM BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ
18 Ekim burcu erkeği çevresi tarafından bilgili, entelektüel ve duygusal kabul edilir. Ancak zaman zaman mantıkçı ve akılcı yönlerini de ortaya çıkarır. İşte öne çıkan özellikler;
18 EKİM BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ
18 Ekim burcu kadını dış görünüşüne, giydiği kıyafetlere, taktıkları takılara ve gittikleri mekânlara özen gösterirler. Hayatı keyif ve zevk için yaşayan bu eğlenceli kadınların en büyük kaygılarından biri yalnız bırakılmaktır. Bu doğrultuda çevrelerini genişletir ve birçok arkadaş edinirler. İş hayatında ofisin güler yüzlü çalışanı olan Terazi burcu kadınlarının yüksek iletişim becerisi birçok sorunu çözmeye yardımcıdır. Bu kadınlarla evli olan erkeklerin neşeli ve hayat dolu bir kadınla birlikte olacaklarını bilmeleri gerekir. Ne kadar sakin olsalar da yerinde eğlenmeyi ve gülmeyi bilirler.
18 EKİM BURCU YORUMU
18 Ekim burcu yorumu için aşağıdaki maddeleri okuyabilirsiniz;
18 EKİM YÜKSELENİ NEDİR?
Peki 18 Ekim yükseleni nedir? Söz konusu tarihe uygun spesifik bir yükselen burç yoktur. Yükselen burcu bulabilmek için dünyaya gelen saatin ve mekânın bilgilerine ihtiyaç duyulur. Eğer yükselen burcunuz Terazi ise şu özelliklere sahip olabilirsiniz;
18 EKİM TARİHİNDE DOĞAN ÜNLÜLER HANGİLERİ?
18 Ekim'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular;
18 Ekim'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular;