19 Ekim Hangi Burç? 19 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
Karakterin temelini oluşturmasıyla bilinen Güneş burcu için sadece doğum günü bilgisi yeterlidir. Astrolojinin yaşam simgesi olarak ifade edilen Güneş burcu, belirli tarihler sayesinde bulunabilir. Siz 19 Ekim tarihinde doğmuş olabilirsiniz. O hâlde bu tarihin Zodyak kuşağındaki hangi burca denk geldiğini merak etmeniz doğaldır. Peki 19 Ekim burcu ne?
19 Ekim burcu, tıpkı diğer tarihlerde olduğu gibi Güneş döngüsüne göre belirlenir. Bir yılda 12 ay vardır ve Güneş, her ay farklı bir burçta kalır. Böylece herhangi bir zamanda doğan kişilerin Güneş burcu belirlenmiş olur. Güneş, sizin doğduğunuz 19 Ekim tarihinde hangi burcun evindeyse sizin Güneş burcunuz o olur. Peki 19 Ekim burcu özellikleri neler?
19 EKİM HANGİ BURÇ?
Peki 19 Ekim hangi burç? Hava burcu grubunda yer alan Terazi burcu, 19 Ekim tarihinde dünyaya gelenlerin ana burcudur. Bu insanlar, son derece tatlı dilli ve sanata yatkın olan insanlardır. Birçok sanatçı bu burcun insanından çıkar. Terazilerin diğer öne çıkan özellikleri: Haksızlığa tahammül edemeyen, adaletçi, eşitliği savunan, adil, hümanist, cazibeli, zarif, hoşgörülü, samimi, zaman aman çok sakin, bazı zamanlarda çok güleç.
19 EKİM BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ
19 Ekim burcu kadını ile ilgili birçok kişinin ortak görüşü, bu kadınların bulundukları ortama ışık saçtığıdır. Yönetici gezegeni Venüs olan Terazi kadınları;
19 EKİM BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ
19 Ekim burcu erkeği oldukça centilmendir. Karşısındaki insana kendini kolayca sevdirir ve cana yakın tavırlarıyla insanların kendisine güvenmesini sağlar. Bu burcun erkeklerinden çok iyi ve sadık dostlar çıkar. Diğer özellikler;
19 EKİM BURCU YORUMU
19 Ekim burcu yorumu ve genel özellikleri şöyledir;
19 EKİM YÜKSELENİ NEDİR?
Peki 19 Ekim yükseleni nedir? Bu burcun yükseleni için Zodyak kuşağındaki herhangi bir burcu örnek göstermek doğru değildir. Çünkü her 19 Ekim tarihinde doğan kişi Terazi burcu olmaz. Ancak yükselen burcu Terazi olan insanların özellikleri de tıpkı Güneş Teraziler ile aynıdır. Hayatta yaptıkları her şeyin güzel ve özenli olmasını, dışarıya güzel ve ahenkli görünmesini isteyen bu insanlar, doğuştan gelen denge duygularıyla diğerlerini kendilerine hayran bırakırlar.
19 EKİM’DE DOĞAN ÜNLÜLER KİMLER?
19 Ekim'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdadır;
19 Ekim'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular;