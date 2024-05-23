19 Ekim Hangi Burç? 19 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

19 Ekim burcu, tıpkı diğer tarihlerde olduğu gibi Güneş döngüsüne göre belirlenir. Bir yılda 12 ay vardır ve Güneş, her ay farklı bir burçta kalır. Böylece herhangi bir zamanda doğan kişilerin Güneş burcu belirlenmiş olur. Güneş, sizin doğduğunuz 19 Ekim tarihinde hangi burcun evindeyse sizin Güneş burcunuz o olur. Peki 19 Ekim burcu özellikleri neler?

19 EKİM HANGİ BURÇ?

Peki 19 Ekim hangi burç? Hava burcu grubunda yer alan Terazi burcu, 19 Ekim tarihinde dünyaya gelenlerin ana burcudur. Bu insanlar, son derece tatlı dilli ve sanata yatkın olan insanlardır. Birçok sanatçı bu burcun insanından çıkar. Terazilerin diğer öne çıkan özellikleri: Haksızlığa tahammül edemeyen, adaletçi, eşitliği savunan, adil, hümanist, cazibeli, zarif, hoşgörülü, samimi, zaman aman çok sakin, bazı zamanlarda çok güleç.

REKLAM 19 EKİM BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ 19 Ekim burcu kadını ile ilgili birçok kişinin ortak görüşü, bu kadınların bulundukları ortama ışık saçtığıdır. Yönetici gezegeni Venüs olan Terazi kadınları; Etkileyiciliğinin ve cazibesinin çoğunlukla farkındadır.

Bakışların üzerinde toplanmasından keyif alır.

Alışverişten ve lüks giysilerden hoşlanır.

Sevimli ve güler yüzlü olsalar da bazı zamanlarda asık yüzlü olabilirler.

Paylaşımcı yapılarıyla arkadaşlık ilişkilerine önem verirler.

Bir işi yaparken özenli olurlar.

Estetik ve sanat gibi konular, onların ilgi alanıdır. 19 EKİM BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ 19 Ekim burcu erkeği oldukça centilmendir. Karşısındaki insana kendini kolayca sevdirir ve cana yakın tavırlarıyla insanların kendisine güvenmesini sağlar. Bu burcun erkeklerinden çok iyi ve sadık dostlar çıkar. Diğer özellikler;

REKLAM Keskin zekâsı, analitik düşünce yapısı ve çözüm odaklı yapısının yanı sıra duygusal zekâsı da gelişmiştir.

Bu burçtan erkek aşçılar çıkması tesadüf değildir, onlar yaptıkları her şeyin özenli ve güzel olmasını isterler.

Hayatlarına giden kadında uyum aradıkları için bazı zamanlarda bencil gibi algılanabilirler.

Yardımsever ve insancıl yapıları sayesinde toplumda iyi bir yer kazanırlar. 19 EKİM BURCU YORUMU 19 Ekim burcu yorumu ve genel özellikleri şöyledir; İş hayatlarında iyi bir iş birlikçi ve uzlaşmacı olurlar.

Bir arkadaş ortamında bozulan ilişkileri toparlamak isteyen biri varsa o muhtemelen Terazi burcudur.

Tartışmalar sırasında dahi mantıklarını kullanmayı başarabilirler.

Bir başkasının varlığına daima ihtiyaç duyarlar, yalnızlıktan hiç haz etmezler.

İlişki yaşadıkları insana karşı çok sevecen ve tutkulu bir âşık olurlar. 19 EKİM YÜKSELENİ NEDİR? Peki 19 Ekim yükseleni nedir? Bu burcun yükseleni için Zodyak kuşağındaki herhangi bir burcu örnek göstermek doğru değildir. Çünkü her 19 Ekim tarihinde doğan kişi Terazi burcu olmaz. Ancak yükselen burcu Terazi olan insanların özellikleri de tıpkı Güneş Teraziler ile aynıdır. Hayatta yaptıkları her şeyin güzel ve özenli olmasını, dışarıya güzel ve ahenkli görünmesini isteyen bu insanlar, doğuştan gelen denge duygularıyla diğerlerini kendilerine hayran bırakırlar.