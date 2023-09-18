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Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Peki, 18 Eylül 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede? İşte son depremler listesi ve son dakika depremleri hakkında bilgiler...

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