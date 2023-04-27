18 Mayıs Hangi Burç? 18 Mayıs Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

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18 Mayıs Hangi Burç?

18 Mayıs burcu “Boğa” şeklindedir. İlgili burcun en iyi anlaştığı burç Oğlak burcudur. Aynı zamanda bu burcun Terazi ve Aslan burçlarıyla anlaştığı da bilinir.

18 Mayıs Yükseleni Ne?

Boğa güven burcu olduğundan yükseleni Boğa olan insanların sağlam duruşlu olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra bu kişilerin uzaktan sakin ve huzurlu göründüklerini söylemek mümkündür. 18 Mayıs burcu yorumu okuması yaparak yükselen burcunuzu inceleyebilirsiniz.

18 Mayıs Burcu Özellikleri Ne?

Venüs’ün cazibesini taşıyan Boğa burçları, duruşları ve bakışlarıyla karşılarındakini kısa sürede etkilemeyi başarır. Durgun ancak neşeli tavırları, karşı cins tarafından hemen fark edilmelerini sağlar. Bu burcun insanları için hedefleri ve iş hayatları çok önemlidir. Bu anlamda 18 Mayıs burcu özellikleri arasında istikrar gelir.

18 Mayıs Burcu Erkeği Özellikleri Nasıl?

Centilmen tavırlarıyla öne çıkan 18 Mayıs burcu erkeği aşık olduğu kadından kolay kolay vazgeçmez. Bu burcun erkekleri, arkadaş ortamında sevilen kişilerdir. Dostları için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen Boğalar, cömertlikleri ile bilinirler. Her türlü aktiviteden zevk alan bu insanlar, pratik özellikleri sayesinde tüm işleri kısa sürede halledebilir.

18 Mayıs Burcu Kadını Özellikleri Nasıl?

18 Mayıs burcu kadını güzelliği ve gülüşüyle gözleri kamaştırır. Çalışkan ve istikrarlı olan bu kadınlar, bir işe başladıklarında bitirmeden bırakmayı sevmezler. Bir karar verdiklerinde kolay kolay vazgeçmezler. Zamanlarını idareli kullanmayı seven bu insanların dakik oldukları da görülür.

18 Mayıs'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular Kimler?

18 Mayıs'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular şunlar;

Ebru Şahin

Berk Demir

Eren Bakıcı

18 Mayıs'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular Kimler?

Ve 18 Mayıs'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular;

Ömer Hayyam

Fernando Pacheo Flores

Alina Zagitova

Mizuki Mamada

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