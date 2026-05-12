18 Mayıs yarım gün olacak mı? 18 Mayıs hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olması nedeniyle gözler 18 Mayıs Pazartesi gününe çevrildi. Vatandaşlar, bu tarihin idari izin ya da ek tatil kapsamına alınıp alınmayacağını merak ediyor. Peki 18 Mayıs yarım gün olacak mı? 18 Mayıs hangi güne denk geliyor, okullar tatil olacak mı? Ayrıntılar haberimizde.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl salı gününe rastlıyor. Resmi tatil olması nedeniyle 18 Mayıs Pazartesi günüyle ilgili beklentiler de arttı. Vatandaşlar, bu günün yarım gün olup olmayacağını ya da idari izin kapsamına alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki 18 Mayıs hangi güne denk geliyor, okullar o gün tatil mi? İşte merak edilen tüm detaylar…
18 MAYIS YARIM GÜN OLACAK MI?
18 Mayıs 2026 Pazartesi günü yarım gün tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle öğrenciler derslerine tam gün devam edecek, çalışanlar da mesailerini normal şekilde sürdürecek.
2026 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı: 27-28-29-30 Mayıs 2026 (Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi)
Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 15 Temmuz 2026 Çarşamba
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2026 Pazar
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim 2026 Çarşamba (Yarım Gün), 29 Ekim 2026 Perşembe (Tam Gün)