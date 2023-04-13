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18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma, Eczacıbaşı maçının ardından İstanbul'daki otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti

Eczacıbaşı Dynavit ile Igor Gorgonzola Novara arasında oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçı sonrası trajik bir olay yaşandı. İtalyan ekibi Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, İstanbul'da kaldığı otel odasının penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

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  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit'in Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 yenip yarı finale kaldığı maçın ardından üzücü bir olay yaşandı.
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, takımının İstanbul Üsküdar'da kaldığı otelin 6. kat penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    Sabah saat 06.00 sularında gerçekleşen olayın nedeni belirsizliğini korurken, Nijerya asıllı İtalyan voleybolcunun ölümünde intihar şüphesi ağır basıyor. Ituma'nın ölümüyle ilgili polis tarafından da soruşturma başlatıldı.
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    EBRAR KARAKURT'UN TAKIM ARKADAŞIYDI

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı olan Ituma, Igor Gorgonzola'da ilk sezonunu geçiriyordu. 
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    1.92'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken İtalyan oyuncu, geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyordu.
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    Ituma, İtalyan Milli Takımı ile 2022 19 Yaş Altı Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. 
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi.
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti. 
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. 
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı. 
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    EBRAR KARAKURT YIKILDI

    Ebrar Karakurt 'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. 
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

    İşte olay yerinden kareler... (Not: Fotoğraflar DHA tarafından servis edilmiştir.)
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti
  • SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un takım arkadaşıydı... İstanbul'da şoke eden ölüm! Voleybolcu Julia Ituma, otel penceresinden düşerek hayatını kaybetti

Haberi Hazırlayan : Uğur Sarıkaya
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