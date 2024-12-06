Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 18 yıl sonra yola kavuşuyorlar | Son dakika haberleri

        18 yıldır dilekçe veren mahalleli sonunda yollarına kavuşuyor

        Antalya'nın Alanya ilçesi Taşbaşı Mahallesi'ndeki vatandaşların evlerine ulaşabilmek için 18 yıldır dilekçe ve çeşitli başvurularla dile getirdikleri yol istekleri, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla son buldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 20 haneye ulaşımı sağlayacak yeni yollarla ilgili çalışmalarda son aşamaya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 06.12.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 yıl sonra yollarına kavuşuyorlar
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak, Taşbaşı Mahallesi'nde 20 haneye ulaşımı sağlayacak olan yeni yollar açmak için çalışmalara başladılar.

        İki etap halinde gerçekleştirilen çalışmaların ilk etabında son aşamaya gelindi. Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, çalışmaları yerinde takip ederek, mahalledeki vatandaşlarla bir araya geldi.

        Taşbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Erat, "Biz 40 haneli bir köyde yaşıyoruz ancak 20 hanemizin yolu yoktu. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'e söyledik ve hemen burayı yapalım dedi. Birinci etap olarak 8 evin yolu açılmış oldu. İnşallah diğer evlerin yolu içinde, ikinci etap çalışması gerçekleştirilecek. 2006 yılından beri dilekçe veriyorduk ama yapılmıyordu. Patika yollarımız vardı ve insanlar artık köyü terk etmeye başlamıştı. İnsanların yaşadığı bu zorluğu Osman Başkanımız bitirdi" dedi.

        Bölgede yapılan çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak da şunları söyledi:

        "Bugün kırsal mahallelerimizden Taşbaşı'ndayız. Mahalle muhtarımızın girişimleri, Osman Tarık Özçelik Başkanımızın talimatıyla, mahalle sakinlerinin 2006 yılında ilk dilekçesini İl Özel İdaresini vermiş oldukları, daha sonra pek çok kuruma defalarca başvuru yapmış olmalarına rağmen yapılmayan yollarla ilgili çalışmamız devam ediyor. 20 yıla yakın süredir yapılmayan yollar nedeniyle mahalle sakinleri çok güçlükler çekmişler. Bu çalışmalarda ilk etabın sonuna geldik ve ikinci etap çalışmalarımızda bir hafta içinde tamamlanacak. Toplam 20 hanemiz yollarına kavuşmuş olacak. Osman Tarık Özçelik Başkanımız, gittiğimiz mahallelerde engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza öncelik vererek mahallenin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını verdi. Burada da çalışmalarımızı bu şekilde yürütüyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #antalya haberleri
        #Alanya Belediyesi
        #yol çalışması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
        Rusya: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        Daron Acemoğlu ‘Nobel’ geleneğini gerçekleştirdi!
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları iptal edildi
        Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları iptal edildi
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"