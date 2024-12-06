Antalya'nın Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak, Taşbaşı Mahallesi'nde 20 haneye ulaşımı sağlayacak olan yeni yollar açmak için çalışmalara başladılar.

İki etap halinde gerçekleştirilen çalışmaların ilk etabında son aşamaya gelindi. Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, çalışmaları yerinde takip ederek, mahalledeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Erat, "Biz 40 haneli bir köyde yaşıyoruz ancak 20 hanemizin yolu yoktu. Allah razı olsun Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik'e söyledik ve hemen burayı yapalım dedi. Birinci etap olarak 8 evin yolu açılmış oldu. İnşallah diğer evlerin yolu içinde, ikinci etap çalışması gerçekleştirilecek. 2006 yılından beri dilekçe veriyorduk ama yapılmıyordu. Patika yollarımız vardı ve insanlar artık köyü terk etmeye başlamıştı. İnsanların yaşadığı bu zorluğu Osman Başkanımız bitirdi" dedi.