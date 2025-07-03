183 Neyin Numarası? 183 Numarası Kimin, Neden Arar?

183 Neyin Numarası?

Telefon kullanımının artış göstermesi ile birlikte bizi arayan bilinmeyen telefon numaralarının sayıları arttı… Son dönemlerde telefon yoluyla artan dolandırıcılıklar nedeniyle birçoğumuz bilinmeyen numaralara güven duymuyor. Ancak size gelen çağrı, üç rakamlı kısa bir telefon numarası ise kaygılanmanıza gerek yok. Çünkü bu tip numaralar resmi kurumlar tarafından kullanılıyor. Yine de güvenilir dahi olsa üç haneli bir telefon numarasından size çağrı geldiğinde, kim tarafından ve neden arandığınızı merak etmeniz oldukça doğal. Bu durumda 183 sizi aradıysa akla gelen ilk soru, 183 neyin numarası oluyor. 183, bakanlığa bağlı olan sosyal destek hattıdır. Tam ismi ise ALO 183 Sosyal Destek Hattı olan çağrı merkezi, güvenilir bir sosyal yardım kanalıdır. Devlet destekli bir numara olan 183 kimin numarası konusunda daha detaylı bilgi almak isteyenler yazının devamını okuyabilir.

183 Kimin Numarası?

183 kimin numarası dediğimizde bu hat, Türkiye Cumhuriyeti bünyesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na aittir. Bu hattın ortaya çıkmasındaki amaç ise sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan bireyleri ilgili kişi ya da ekiplere daha hızlı şekilde yönlendirebilmek. ALO 183 Sosyal Destek Hattı, acil müdahale gereken durumlarda da arandığı için haftanın 7 günü ve 24 saat boyunca hizmet veriyor. ALO 183 Sosyal Destek Hattı’nın içeriği ve görevleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu hat danışma ve yönlendirme görevi üstlenir. Destek hattının hedef aldığı kitle, aile, kadın, yaşlı, çocuk ve engelli gibi tüm bireyleri kapsar. Çeşitli nedenlerle mağdur olan bireylere acil destek vermek amacıyla kurulan 183, bakanlığın sosyal politikalarını hayata geçirir. Bu politikalar ise birey ve toplumların refah seviyesini arttırmaya yönelik uygulamalar içerir. Dezavantajlı ya da diğer bir deyişle mağdur bireylerin özel durumlarını anlamak ve onları korumak için önleyici tedbirler almak 183’ün esas görevidir. Kamu kurumları ve bazı sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa çalışan ALO 183 Sosyal Destek Hattı görevleri alanları;