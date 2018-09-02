Yurt genelinde 1 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında, 55 ilde 85'i çocuk olmak üzere 184 kişi boğularak hayata veda etti. En fazla boğulmanın yaşandığı denizlerde 24'ü çocuk, 5'i Rusya, 5'i Suriye, 1'i Almanya, 1'i Özbekistan ve 1'i Bulgaristan uyruklu olmak üzere 74 kişi hayatını kaybetti. Göletlerde 6 Suriyeli, 2 Afganistanlı, 1 Doğu Türkistanlı ve 1 İranlı olmak üzere 31'i çocuk 63 kişi, derelerde 2'si Suriyeli 20'si çocuk 28 kişi, sulama kanallarında 5'i çocuk 8 kişi, havuzlarda 5'i çocuk, 1'i Brezilyalı, 1'i Azerbaycanlı 8 kişi ve şelalede ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

EN FAZLA BOĞULMA ANTALYA'DA OLDU

Bununla birlikte en fazla boğulma vakası Antalya'da görüldü. Boğulma vakalarının en fazla yaşandığı kent, 5'i Rus, 1'i Alman ve 1'i Azerbaycanlı olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiği Antalya oldu. Antalya'yı, 1'i Suriyeli, 12 kişinin öldüğü Şanlıurfa takip etti.

KURBAN BAYRAMI'NDA 30 KİŞİ BOĞULDU

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince de 19 ilde 4'ü Suriyeli, 10'u çocuk olmak üzere 30 kişi deniz, gölet, baraj, nehir, dere ve havuzda boğuldu. Tatilde de boğulma vakaları 16 kişiyle en fazla denizlerde yaşandı.

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