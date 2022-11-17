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1899 dizisinin oyuncuları kim? Netflix'in yeni dizisi 1899'un konusu ne?

Netflix'in popüler dizilerinden Dark'ın yapımcıları 1899 dizisi ile yeni bir projeye daha imza attı. Fragmanı ve senaryosu ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran 1899 dizisinin konusu ve oyuncuları diziyi izlemeyi düşünenler tarafından incelemeye alındı. İşte Netflix'in yeni dizisi 1899'un konusu ve oyuncu kadrosu...

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  • 1899 dizisinin oyuncuları kim? Netflix'in yeni dizisi 1899'un konusu ne, kaç bölüm?

    En çok izlenen dijital platformlar arasında yer alan Netflix, 1899 dizisi ile gündemde. 17 Kasım Perşembe günü yayınlanan 1899 dizisi içinde gizem ve korku öğelerini barındırıyor. Toplamda 8 bölümden oluşan dizinin yapımcılığını Jantje Friese, Baran bo Odar üstlenmektedir. Peki 1899 dizisinin oyuncuları kim? Netflix'in yeni dizisi 1899'un konusu ne, kaç bölüm? İşte dizi hakkında merak edilen soruların yanıtı...
  • 1899 dizisinin oyuncuları kim? Netflix'in yeni dizisi 1899'un konusu ne, kaç bölüm?

    1899 KONUSU NEDİR?

    1989, Amerika'ya doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında hayatları değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini konu ediyor. Avrupa'nın farklı bölgelerinden bir araya gelen insanların büyük umutlarla çıktıkları bu yolculukta onları türlü zorluklar bekler.

     
  • 1899 dizisinin oyuncuları kim? Netflix'in yeni dizisi 1899'un konusu ne, kaç bölüm?

    Yeni yüzyıla ve kendilerini bekleyen yeni hayata yaklaşmakta olan insanlar, okyanusta sürüklenen bir göçmen botuyla karşılaşırlar. Bu beklenmedik durum onların hayatlarının değişmesine, korkunç bir kabusun içine sürüklenmelerine neden olur.
  • 1899 dizisinin oyuncuları kim? Netflix'in yeni dizisi 1899'un konusu ne, kaç bölüm?

    1899 OYUNCULARI

    Emily Beecham

     

    Aneurin Bernard

     

    Andreas Pietschmann

     

    Miguel Bernardeau

     

    Jose Pimentao

    Isabella Wel

     

    Gabby Wong

     

    Yann Gael

     

    Mathilde Ollivier

     

    Jonas Bloquet

     

    Rosalie Craig

     
  • 1899 dizisinin oyuncuları kim? Netflix'in yeni dizisi 1899'un konusu ne, kaç bölüm?

    1899 KAÇ BÖLÜM?

    Birinci sezonu  17 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan, 1899 dizisi 8 bölüm olarak izleici ile buluştu. Bölümlerin her biri 50 dakika olarak belirlendi.

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