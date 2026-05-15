        19 Mayıs resmi tatil mi, bu yıl hangi güne denk geliyor? 18 Mayıs yarım gün mü?

        19 Mayıs resmi tatil mi, bu yıl hangi güne denk geliyor? 18 Mayıs yarım gün mü?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuların başında 19 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı ve 18 Mayıs'ın yarım gün olup olmadığı sorusu geliyor. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi, bu yıl hangi güne denk geliyor? 18 Mayıs yarım gün mü? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 17:06 Güncelleme:
        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na kısa bir süre kala, milyonlarca vatandaşın gündeminde aynı sorular yer alıyor: 19 Mayıs resmi tatil mi, bu yıl hangi güne denk geliyor ve 18 Mayıs yarım gün mü? Tüm detaylar haberimizde.

        19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi tatil günleri arasında yer alan 19 Mayıs 2026 Salı, bu yıl da tüm yurtta tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. Milli Mücadele’nin başlangıcı kabul edilen bu önemli gün, yasal düzenleme kapsamında kamu çalışanları ve öğrenciler için tatil niteliği taşımaya devam ediyor.

        18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

        Mevcut yasal düzenlemelere göre 18 Mayıs resmi tatil kapsamında yer almaz. Bu nedenle okullar, bankalar ve kamu kurumları normal mesai düzeninde çalışmayı sürdürür. Yarım gün tatil uygulaması da bulunmadığı için işleyiş rutin şekilde devam eder.

